Информацию о ядерной реакции на Чернобыльской АЭС подтвердили в Институте проблем безопасности атомных электростанций НАН. В то же время специалисты отметили, что все остается в пределах нормы.

На протяжении более 4 лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов на периферии скопления топливосодержащих материалов. Это происходит в одном из подреакторных помещений "Укрытие".

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Ядерная реакция связана с установлением нового безопасного конфайнмента (НБК) "Арка" в проектное положение.

По состоянию на сегодня этот рост не превышает установленных пределов безопасности. Их контролируют с помощью штатной системы контроля ядерной безопасности.

Понимая сложность проблемы, которая встает перед ЧАЭС в период превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, в 2016 году институт разработал специальную программу мониторинга ПВМ Укрытие,

– говорится в сообщении.

В то же время сейчас госпредприятие ЧАЭС не обеспечено соответствующими ресурсами для реализации этой программы.

Ученые предсказывали рост ядерной активности

В НАН пояснили, что еще в 2015 году предсказывали увеличение плотности потока нейтронов. Это связывали возможностью попадания атмосферных осадков внутрь "укрытия" после установки НБК "Арка" в проектное положение. Поэтому экспериментальные данные лишь подтвердили научную гипотезу, разработанную еще до построения НБК.

В то же время рост плотности потока нейтронов будет происходить и дальше. Это связано с потерей влаги в слое переувлажненной среды лавообразных ПВМ.

Поэтому ученые ИПБ АЭС настаивают на углубленном исследовании состояния ПВМ и изучении факторов, влияющих на состояние ядерной безопасности объекта "Укрытие".