На Чернобыльской атомной электростанции зафиксировали тление ядерных реакций в разрушенном реакторе. Ученые сообщают, что процесс начался в урановых топливных массах, похороненных глубоко внутри реактора. Процесс пока медленный, поэтому у экспертов есть время, чтобы выяснить, насколько это опасно.

Химик-ядерщик из Университета Шеффилда Нил Хаятт сравнил процессы в разрушенном реакторе с тлением угля в барбекю.

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Насколько опасна ситуация

По словам ученых, хуже всего – это не сам факт того, что в остатках уранового топлива снова начались реакции деления, а то, что это происходит в недоступном помещении.

По словам младшего научного сотрудника Института проблем безопасности атомных электростанций Анатолия Дорошенко, пока ученые не могут определить степень опасности, поэтому не отрицают возможность аварии.

В то же время его коллега Максим Савельев предполагает, что в запасе есть еще несколько лет на то, чтобы мониторить ситуацию и понять, что следует делать дальше.

Что известно о ядерной реакции в разрушенном реакторе

Графитовые стержни, которые использовались на АЭС вместе с песком, которым тушили пожар, превратились в лаву. Из-за разломов в реакторе они перетекли в подвалы, где впоследствии затвердели.

Однако со временем туда начала просачиваться вода. Вероятно, она стала катализатором, который запустил реакции. Вода замедляет нейтроны, увеличивая их шансы расщепить ядра урана, одновременно размывает радиоактивные залежи топливосодержащих материалов.

Что привело к такой ситуации

Одним из факторов возникновения влаги под реактором стали грунтовые воды. Заместитель директора по научной работе Института проблем безопасности атомных электростанций Сергей Паскевич пояснил, что поднятие воды спровоцировала стена в почву, которую построили для того, чтобы радиационная вода не вытекла в реку Припять. Эта вода не имела куда течь, поэтому поднималась затапливая подвалы.

Вторым важным фактором стали дожди – "Саркофаг" протекал, поэтому вода постоянно просачивалась внутрь. Из-за ее постоянного взаимодействия с топливосодержащими материалами, которые были под реактором, в подвальных помещениях ЧАЭС появились сразу несколько комнат, заполненных водой с радионуклидами.

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Как пытались решить проблему

В 2019 году установили "Новый безопасный конфайнмент", после чего дожди перестали попадать внутрь "Укрытия". Впоследствии большая часть воды высохла, она осталась только в нескольких комнатах. Количество нейтронов также начало снижаться, что говорило о постепенном уменьшении реакций деления.

Однако со временем ученые заметили, что в некоторых помещениях с топливосодержащими материалами ситуация развивается по-другому. Исследователи убеждены, что высыхание радиоактивной воды делает нейтроны более, а не менее, эффективными при расщеплении ядер урана. Но пока они не могут объяснить, почему это происходит.

Какие новые угрозы возникают

В последнее время вода отступает все активнее. Ученые опасаются, что этот процесс будет ускоряться экспоненциально – тепло от реакций деления испаряет остатки воды, а это может привести к "неконтролируемому высвобождению ядерной энергии".

Любая взрывная реакция может частично обвалить "Укрытие", а весь НБК будет заполнен радиоактивной пылью, которая сейчас собралась в подвальных помещениях.

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Что хотят сделать, чтобы избежать трагических инцидентов

Одной из идей является создание робота, чтобы он просверлил отверстия в бетоне и вставил в них стержни с бором, которые смогут поглощать нейтроны в недоступном помещении.

Украина уже давно планирует отправить топливосодержащие материалы в хранилище, где они не составляли бы опасности для окружающего мира.