Что украинцы считают причиной аварии на ЧАЭС: результаты опроса
Большинство украинцев считают, что причиной аварии на Чернобыльской АЭС были ошибки руководства и персонала станции. Чуть меньше людей придерживаются мнения, что катастрофу вызвало сочетание недостатков строительства и ошибок персонала.
Источник:КМИС
О мнении украинцев о причинах аварии на ЧАЭС свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Читайте также Не забыли: больше половины украинцев знают дату катастрофы на ЧАЭС
Что стало причиной аварии на ЧАЭС
- 36% считают, что причиной аварии были ошибки руководства и/или персонала станции,
- 26% опрошенных вероятной причиной аварии называют сочетание недостатков строительства и ошибок персонала,
- примерно одинаковая доля респондентов считает, что к аварии привели ошибки, допущенные при проектировании и/или строительстве станции (11%) и несчастный случай (8%).
Детали результатов опроса
- Среди женщин несколько больше, чем среди мужчин тех, кто считает, что причиной аварии стал несчастный случай.
Распределение ответов по полу / Данные КМИС
- Среди респондентов в возрастных категориях 18 – 29 лет и 30 – 39 лет несколько выше уровень, чем среди других возрастных групп тех, которые считают, что причиной аварии стал несчастный случай.
Распределение ответов по возрасту / Данные КМИС
Среди респондентов из Южного и Восточного регионов несколько больше, чем среди респондентов из других частей Украины бытует мнение, что причиной аварии стал несчастный случай.
Распределение ответов по регионам / Данные КМИС
- Украинцы с высшим образованием более склонны к "компромиссному" варианту причины аварии, чем украинцы с начальным и средним образованием.
Распределение ответов по уровню образования / Данные КМИС
Что известно об опросе
Его в течение 13 – 15 апреля проводил КМИС. Методом телефонных интервью опросили 2001 респондента старше 18 лет из разных областей, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.
Поделиться новостью