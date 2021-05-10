Большинство украинцев считают, что причиной аварии на Чернобыльской АЭС были ошибки руководства и персонала станции. Чуть меньше людей придерживаются мнения, что катастрофу вызвало сочетание недостатков строительства и ошибок персонала.

О мнении украинцев о причинах аварии на ЧАЭС свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Читайте также Не забыли: больше половины украинцев знают дату катастрофы на ЧАЭС

Что стало причиной аварии на ЧАЭС

36% считают, что причиной аварии были ошибки руководства и/или персонала станции,

считают, что причиной аварии были ошибки руководства и/или персонала станции, 26% опрошенных вероятной причиной аварии называют сочетание недостатков строительства и ошибок персонала,

опрошенных вероятной причиной аварии называют сочетание недостатков строительства и ошибок персонала, примерно одинаковая доля респондентов считает, что к аварии привели ошибки, допущенные при проектировании и/или строительстве станции (11%) и несчастный случай (8%).

Детали результатов опроса

Среди женщин несколько больше, чем среди мужчин тех, кто считает, что причиной аварии стал несчастный случай.



Распределение ответов по полу / Данные КМИС

Среди респондентов в возрастных категориях 18 – 29 лет и 30 – 39 лет несколько выше уровень, чем среди других возрастных групп тех, которые считают, что причиной аварии стал несчастный случай.



Распределение ответов по возрасту / Данные КМИС

Среди респондентов из Южного и Восточного регионов несколько больше, чем среди респондентов из других частей Украины бытует мнение, что причиной аварии стал несчастный случай.



Распределение ответов по регионам / Данные КМИС

Украинцы с высшим образованием более склонны к "компромиссному" варианту причины аварии, чем украинцы с начальным и средним образованием.



Распределение ответов по уровню образования / Данные КМИС