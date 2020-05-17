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Чайки-хохотуньи массово поселились на побережье Азовского моря: зрелищное видео

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Чайки-хохотуньи массово поселились на побережье Азовского моря
Чайки-хохотуньи массово поселились на побережье Азовского моря / Скриншот

Чайки-хохотуньи загнездились на птичьем острове, в поселке Белосарайская Коса на побережье Азовского моря. Степную чайку, так ее называют орнитологи, здесь не видели по меньшей мере четверть века.

Последний раз эти птицы гнездились на этом острове в 1991 году. Как теперь выглядит птичий остров – смотрите далее в материале 24 канала.

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И теперь они появились из-за отсутствия людей. Ведь остров уже несколько лет отрезан от суши. Сейчас здесь поселилось более 2,5 тысяч птиц.

Чайки-хохотуньи в поселке Белосарайская Коса / Скриншоты

"Хохотушка получила свое название за то, что в ее песне, в ее голосе есть звуки похожие на хохот. И это название четко отражает эту особенность", – пояснил орнитолог Александр Бронсков.

сайка реготуха

Степная чайка или чайка-хохотуха / Фото Википедия

Смотрите видео, как побережье Азовского моря заполонили чайки-хохотуньи

 

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Мир животных
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