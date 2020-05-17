Чайки-реготухи масово оселилися на узбережжі Азовського моря: видовищне відео

Чайки-реготухи загніздилася на пташиному острові, у селищі Білосарайська Коса, що на узбережжі Азовського моря. Мартина жовтоногого, так його називають орнітологи, тут не бачили щонайменше чверть століття.

Останній раз ці птахи гніздились на цьому острові у 1991 році. Як тепер виглядає пташиний острів – дивіться далі у матеріалі 24 каналу.

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І тепер вони з'явилися через відсутність людей. Адже острів вже кілька років відрізаний від суші. Нині тут оселилося понад 2,5 тисячі птахів.

Чайки-реготухи у селищі Білосарайська Коса / Скриншоти

"Реготуха отримала свою назву за те, що в її пісні, в її голосі є звуки схожі на регіт. І ця назва чітко зображає цю особливість", – пояснив орнітолог Олександр Бронсков.



Мартин жовтоногий або чайка-реготуха / Фото Вікіпедія

Дивіться відео, як узбережжя Азовського моря заполонили чайки-реготухи