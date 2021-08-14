Такое мнение в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. За время своей деятельности в посольстве и Офисе Президента он участвовал в подготовке примерно 70 визитов. Учитывая свой опыт, экс-посол дал несколько советов Зеленскому перед визитом в США.

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"Самое главное – сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", – отметил Чалый.

Он добавил, что "повышенные тона" или новейшие способы коммуникации в Белом доме не сработают. Важно подготовить презентацию достижений Украины, видение ее развития и ситуации в регионе.

Акценты встречи Зеленского и Байдена

По мнению экс-посла, стоит также четко указать на вероятные направления деятельности совместно с Джо Байденом, Конгрессом и США в целом. Все эти моменты следует прописать в "повестке дня".

Положительный момент может произвести и первая встреча в Белом доме. Таких возможностей даже у президента будет немного, но поговорить с Байденом Зеленскому нужно.

Джозеф Байден – это чрезвычайно опытный политик. Он является глубоким специалистом во внешней политике и человеком, который обладает мудростью,

– подчеркнул Чалый.

Чтобы понять масштаб истории США и их лидера, следует пообщаться с как можно большим количеством людей из окружения Байдена. С его советниками, которые будут что-то подсказывать, с другими доверенными людьми. Тогда сформируется понимание, о чем стоит говорить с президентом США.

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Ожидаемые результаты встречи президентов

Перед визитом Зеленского в Байден, Офис Президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи. По словам экс-посла, цель документа – имплементация стратегического партнерства Украины и США.

"Вопрос взаимодействия с Соединенными Штатами – ключевым нашим стратегическим партнером – должен быть шире в обсуждении, чем просто внутри каких-то кабинетов", – пояснил Чалый.

Поэтому "дорожная карта" содержит конкретные предложения по сотрудничеству Украины с США на следующие 2 года. Речь идет о сферах:

безопасности;

обороны;

политики;

дипломатии;

энергетики;

экономики;

гуманитарной.

Документ касается и вопроса въезда и выезда украинцев и американцев в страны-партнеры. Кроме этого, поднимает вопрос верховенства права и внутренних реформ, с которыми США помогают Украине.

Полное интервью Валерия Чалого смотрите во вторник, 17 августа, на 24 канале. Не пропустите!