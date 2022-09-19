Это произошло во время визита Чарльза в английский город Дерби в 1981 году. К танцу его пригласил украинский ансамбль "Говерла". Британский украинец Петр Купранец был одним из танцоров, передает 24 канал.

Как будущий король Британии танцевал украинский гопак: фото с Чарльзом III покорило сеть

Купранец всю жизнь живет в Англии, однако его отец родом из Тернополя. В эфире телемарафона мужчина вспомнил, как плясал гопак с королем.

Репетиций не было

С инициативой станцевать гопак выступили сами участники ансамбля. Чарльзу предложили станцевать, а тот сказал "Почему нет?". По словам Купранца, новый король не сомневался ни минуты, а репетиций не было вообще. При этом танцевать гопак Чарльз мог даже без поддержки.

На память украинцам он оставил книгу с подписью.



Чарльз танцует гопак

Как Чарльз поддерживал Украину

В начале марта принц вместе с супругой посетили Украинский католический собор в Лондоне. Они зажгли свечу и положили подсолнухи как символ Украины.

Кроме того, Чарльз упомянул о войне в Украине в своей речи, произнесенной на мероприятии, посвященном памяти убитого британского депутата Дэвида Амесса. Он подчеркнул, что такие же ценности подвергаются нападкам в Украине бессовестным образом. Новый король отметил солидарность со всеми сопротивляющимися жестокой агрессии.

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