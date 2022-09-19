Це сталось під час візиту Чарльза до англійського міста Дербі у 1981 році. До танцю його запросив український ансамбль "Говерла". Британський українець Петро Купранець був одним з танцюристів, передає 24 канал.

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Купранець все життя живе в Англії, однак його батько родом з Тернополя. В ефірі телемарафону чоловік пригадав, як танцював гопак з королем.

Репетицій не було

З ініціативою станцювати гопак виступили самі учасники ансамблю. Чарльзу запропонували станцювати, а той сказав "чому б ні?". За словами Купранця, новий король не вагався ні хвилини, а репетицій не було взагалі. При цьому танцювати гопак Чарльз міг навіть без підтримки.

Напам'ять українцям він залишив книгу з підписом.



Чарльз танцює гопак

Як Чарльз підтримував Україну

На початку березня принц разом з дружиною навідались до Українського католицького собору Святого Сімейства в Лондоні. Вони запалили свічку та поклали соняшники, як символ України.

Крім того, Чарльз згадав про війну в Україні у своїй промові, яку виголосив на заході, присвяченому пам'яті вбитого британського депутата Девіда Амесса. Він наголосив, що такі ж цінності піддаються нападкам в Україні найбезсовіснішим чином. Новий король відзначив солідарність з усіма, хто чинить опір жорстокій агресії.

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