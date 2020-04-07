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      Кто такой Чарльз Либер и почему его связывают с созданием коронавируса в Китае

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      Чарльз Либер и коронавирус / Коллаж 24 канала

      В Америке арестовали доктора Чарльза Либера – заведующего кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета. В деле говорится о сокрытии получения средств от Китая и шпионаж. И здесь начали плести конспирологические теории: якобы Либер причастен к искусственному созданию коронавируса. Какое отношение вообще Либер имеет к Китаю – читайте ниже.

      Обвинили Чарльза Либера в скрытом сотрудничестве с Китаем еще 28 января 2020 года. Соответствующее сообщение появилось на сайте Департамента юстиции США.

      Это важно знать Лаборатория или эволюция: ученые выяснили происхождение коронавируса

      Речь идет о том, что он лгал Министерству обороны о тайных ежемесячных выплатах в размере 50 тысяч долларов от Китая, скрывал расходы на проживание в 1 миллион китайских юаней, которые также покрывал Китай. Отдельным обвинением явлется также получение денег на создание исследовательской лаборатории при университете в Ухане. На это Либеру выделили более 1,5 миллиона долларов.

      Биография Чарльза Либера

      Чарльзу Либеру 60 лет, он родился в Филадельфии. Окончил Колледж Франклина и Маршалла, проводил докторские исследования в Стэнфорде.

      Там в 1985 году получил степень доктора философии по химии. С 1991 года профессор в Гарварде и с 2017 года, с 2015 года заведует кафедрой химии и химической биологии. Член Американской академии искусств и наук. Соредактор научного издания Nano Letters.

      Опубликовал более 400 работ в рецензируемых журналах. В 2011 году входил в двадцатку наиболее цитируемых из ныне живущих химиков.

      Чарльз Либер и Ухань

      Без ведома Гарвардского университета, начиная с 2011 года, Либер стал "Стратегическим ученым" в Уханьском технологическом университете в Китае и был договорным участником Плана "Тысячи талантов" в Китае. Это грантовая программа, которая выделяет значительные суммы ученым для развития китайской науки.

      Когда департамент юстиции США опубликовал обвинения Либеру и еще до двум китайским гражданам, информацию быстро подхватили СМИ. Это стало настоящим взрывом в научных кругах США, несмотря на достижения профессора.

      Однако, только на этой неделе началась истерия "что он точно причастен к коронавирусу", если втайне от Америки проводил какие-то исследования в Ухане.

      Например, хорошо разогнали твит американской актрисы российского происхождения Анны Хаит.

      Пользователи не верят, что сочетание "лаборатория Ухань", "американский ученый", "шпионаж и измена" не могут быть не связанными с искусственным созданием коронавируса.

      Профессора Гарвардского университета доктора Чарльза Либера обвинили во лжи о связях с Китаем. Все статьи, которые ведет к нему Google, говорят, что он опроверг, что он как-то связан с коронавирусом. Удивительно, не так ли?!

      Однако "задержание коронавирусного создателя" докатилось и до интернет-изданий и соцсетей. В частности украинских.


      Задержание "создателя" коронавируса / Скриншот с сайта znaj.ua


      За полученные деньги Либер якобы продал коронавирус / Скриншот с       ua-reporter.com


      Надежность этого источника вообще не обсуждается / Скриншот с сайта rua.gr

      В заключение отметим, ученые категорически отвергают искусственное происхождение этого нового коронавируса. Анализ общедоступных данных о последовательности генома коронавируса SARS-CoV-2 и родственных вирусов не обнаружил доказательств, что вирус был изготовлен в лаборатории или иным образом искусственно создан. Доказательство естественной эволюции было подтверждено данными по общей структуре SARS-CoV-2.

      Больше опровержений фейков на сайте 24 канала касательно коронавируса читайте по ссылке. А также настоятельно рекомендуем прочитать статью: Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теорию

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Новости США Фейки про коронавирус
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