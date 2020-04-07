Кто такой Чарльз Либер и почему его связывают с созданием коронавируса в Китае

В Америке арестовали доктора Чарльза Либера – заведующего кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета. В деле говорится о сокрытии получения средств от Китая и шпионаж. И здесь начали плести конспирологические теории: якобы Либер причастен к искусственному созданию коронавируса. Какое отношение вообще Либер имеет к Китаю – читайте ниже.

Обвинили Чарльза Либера в скрытом сотрудничестве с Китаем еще 28 января 2020 года. Соответствующее сообщение появилось на сайте Департамента юстиции США.

Это важно знать Лаборатория или эволюция: ученые выяснили происхождение коронавируса

Речь идет о том, что он лгал Министерству обороны о тайных ежемесячных выплатах в размере 50 тысяч долларов от Китая, скрывал расходы на проживание в 1 миллион китайских юаней, которые также покрывал Китай. Отдельным обвинением явлется также получение денег на создание исследовательской лаборатории при университете в Ухане. На это Либеру выделили более 1,5 миллиона долларов.

Биография Чарльза Либера

Чарльзу Либеру 60 лет, он родился в Филадельфии. Окончил Колледж Франклина и Маршалла, проводил докторские исследования в Стэнфорде.

Там в 1985 году получил степень доктора философии по химии. С 1991 года профессор в Гарварде и с 2017 года, с 2015 года заведует кафедрой химии и химической биологии. Член Американской академии искусств и наук. Соредактор научного издания Nano Letters.

Опубликовал более 400 работ в рецензируемых журналах. В 2011 году входил в двадцатку наиболее цитируемых из ныне живущих химиков.

Чарльз Либер и Ухань

Без ведома Гарвардского университета, начиная с 2011 года, Либер стал "Стратегическим ученым" в Уханьском технологическом университете в Китае и был договорным участником Плана "Тысячи талантов" в Китае. Это грантовая программа, которая выделяет значительные суммы ученым для развития китайской науки.

Когда департамент юстиции США опубликовал обвинения Либеру и еще до двум китайским гражданам, информацию быстро подхватили СМИ. Это стало настоящим взрывом в научных кругах США, несмотря на достижения профессора.

Однако, только на этой неделе началась истерия "что он точно причастен к коронавирусу", если втайне от Америки проводил какие-то исследования в Ухане.

Например, хорошо разогнали твит американской актрисы российского происхождения Анны Хаит.

Пользователи не верят, что сочетание "лаборатория Ухань", "американский ученый", "шпионаж и измена" не могут быть не связанными с искусственным созданием коронавируса.

Dr Charles Lieber, head of the chemistry and biology department at Harvard University was arrested for being paid $50,000/month by communist China and over 1.5 million for opening up a lab in Wuhan, China. Two other Chinese spies in US arrested as well. #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/v6QFsTpoIC — Anna Khait (@Annakhait) April 5, 2020

It's almost as if he wanted this virus to spread?? wonder why - let's dig into Fauci background and relationship with Bill Gates who was working on this virus with arrested Harvard Dr. Charles Lieber who was working with Chinese military. Follow the Money they always say. — ModelExpertFishFry (@thedailyfishfry) April 3, 2020

Профессора Гарвардского университета доктора Чарльза Либера обвинили во лжи о связях с Китаем. Все статьи, которые ведет к нему Google, говорят, что он опроверг, что он как-то связан с коронавирусом. Удивительно, не так ли?!

Google Dr. Charles Lieber, the Harvard professor indicted for lying about China ties. All the articles google leads you to will say it’s been debunked that he has anything to do with the Coronavirus. Odd huh?! — The OG Hillbilly (@LauraLMonroe33) April 6, 2020

Однако "задержание коронавирусного создателя" докатилось и до интернет-изданий и соцсетей. В частности украинских.



Задержание "создателя" коронавируса / Скриншот с сайта znaj.ua



За полученные деньги Либер якобы продал коронавирус / Скриншот с ua-reporter.com



Надежность этого источника вообще не обсуждается / Скриншот с сайта rua.gr

В заключение отметим, ученые категорически отвергают искусственное происхождение этого нового коронавируса. Анализ общедоступных данных о последовательности генома коронавируса SARS-CoV-2 и родственных вирусов не обнаружил доказательств, что вирус был изготовлен в лаборатории или иным образом искусственно создан. Доказательство естественной эволюции было подтверждено данными по общей структуре SARS-CoV-2.

Больше опровержений фейков на сайте 24 канала касательно коронавируса читайте по ссылке. А также настоятельно рекомендуем прочитать статью: Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теорию