Хто такий Чарльз Лібер і чому його пов'язують зі створенням коронавірусу у Китаї

В Америці заарештували доктора Чарльза Лібера – завідувача кафедри хімії та хімічної біології Гарвардського університету. У справі йдеться про приховування коштів від Китаю і шпигунство. І тут почали плести конспірологічні теорії: нібито Лібер причетний до штучного створення коронавірусу. Який стосунок взагалі Лібер має до Китаю – читайте нижче.

Звинуватили Чарльза Лібера у прихованій співпраці з Китаєм ще 28 січня 2020 року. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Департаменту юстиції США.

Це важливо знати Лабораторія чи еволюція: вчені з'ясували походження коронавірусу

Йдеться про те, що він брехав Міністерству оборони про таємні щомісячні виплати у розмірі 50 000 доларів від Китаю, приховував витрати на проживання до 1 000 000 китайських юанів, які також покривав Китай. Окремим звинуваченням є також отримання грошей на створення дослідної лабораторії при університеті в Ухані. На це Ліберу виділили більше 1,5 мільйона доларів.

Біографія Чарльза Лібера

Чарльзу Ліберу 60 років, він народився у Філадельфії. Закінчив Коледж Франкліна і Маршалла, проводив докторські дослідження у Стенфорді.

Там в 1985 році отримав ступінь доктора філософії з хімії. З 1991 року професор в Гарварді і з 2017 року, з 2015 року завідує кафедрою хімії та хімічної біології. Член Американської академії мистецтв і наук. Співредактор наукового видання Nano Letters.

Опублікував більше 400 робіт в рецензованих журналах. У 2011 році входив до двадцятки найбільш цитований з нині живих хіміків.

Чарльз Лібер і Ухань

Без відома Гарвардського університету, починаючи з 2011 року, Лібер став "Стратегічним вченим" в Уханському технологічному університеті в Китаї і був договірним учасником Плану "Тисячі талантів" в Китаї. Це грантова програма, яка виділяє значні суми науковцям задля розвитку китайської науки.

Коли департамент юстиції США опублікував звинувачення Ліберу та ще до двом китайським громадянам, інформацію швидко підхопили ЗМІ. Це стало справжнім вибухом у наукових колах США, зважаючи на здобутки професора.

Однак, лише цього тижня почалася істерія "що він точно причетний до коронавірусу", якщо таємно від Америки проводив якісь дослідження в Ухані.

Наприклад, добре розігнали твіт американської акторки російського походження Анни Хаїт.

Користувачі не вірять, що сполучення "лабораторія Ухань", "американський вчений", "шпигунство і зрада" не можуть бути не пов'язаними зі штучним створенням коронавірусу.

Dr Charles Lieber, head of the chemistry and biology department at Harvard University was arrested for being paid $50,000/month by communist China and over 1.5 million for opening up a lab in Wuhan, China. Two other Chinese spies in US arrested as well. #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/v6QFsTpoIC — Anna Khait (@Annakhait) April 5, 2020

It's almost as if he wanted this virus to spread?? wonder why - let's dig into Fauci background and relationship with Bill Gates who was working on this virus with arrested Harvard Dr. Charles Lieber who was working with Chinese military. Follow the Money they always say. — ModelExpertFishFry (@thedailyfishfry) April 3, 2020

Професора Гарвардського університету доктора Чарльза Лібера звинуватили у брехні про зв'язки Китаю. Усі статті, які веде до нього Google, говорять, що він заперечив, що він має щось спільне з коронавірусом. Дивно, чи не так ?!

Google Dr. Charles Lieber, the Harvard professor indicted for lying about China ties. All the articles google leads you to will say it’s been debunked that he has anything to do with the Coronavirus. Odd huh?! — The OG Hillbilly (@LauraLMonroe33) April 6, 2020

Відтак "затримання коронавірусного творця" докотилося і до інтернет-видань та соцмереж. Зокрема українських.



Затримання "творця" коронавірусу / Скриншот із сайту znaj.ua



За отримані гроші Лібер нібито продав коронавірус / Скриншот з ua-reporter.com



Надійність цього джерела взагалі не обговорюється / Скриншот з сайту rua.gr

Насамкінець зазначимо, науковці категорично відкидають штучне походження цього нового коронавірусу. Аналіз загальнодоступних даних про послідовність геному коронавірусу SARS-CoV-2 і споріднених вірусів не виявив доказів, що вірус був виготовлений в лабораторії або іншим чином штучно створений. Доказ природної еволюції було підтверджено даними по загальній структурі SARS-CoV-2.

Більше спростувань фейків на сайті 24 каналу щодо коронавірусу читайте за посиланням. А також наполегливо рекомендуємо прочитати статтю Чи справді COVID-19 створили люди: міф та правда про лабораторну теорію