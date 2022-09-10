Чарльз 9 сентября уже выступил с посланием к нации. Официально королем его провозгласят 10 сентября. Церемония, на которой будет присутствовать также принц Уильям, начнется в 10:00.

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В заседании Совета также примут участие члены Тайного совета Великобритании и действующие министры. Кроме того, присоединиться могут бывшие министры и премьер-министры.

Король Чарльз примет участие во второй части встречи. Он сделает заявление и подпишет традиционную присягу.

В 11:00 с балкона Сент-Джеймского дворца зачитают Основную прокламацию, которая объявит Чарльза ІІІ сувереном.

Обратите внимание! Песня "Боже, храни короля" (а не "королеву", как было ранее) впервые прозвучала в Лондоне в соборе Святого Павла 9 сентября после панихиды за королевой Елизаветой II.

Королева Елизавета II умерла: главное

Королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в Шотландии. Последние дни ее величество провела в замке Балморал. Это была одна из любимых локаций королевы. Там она провела много счастливых дней.

Сначала с ее величеством будут прощаться в Эдинбурге, а затем – в Лондоне.

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