Чарльз 9 вересня вже виступив з посланням до нації. Офіційно королем його проголосять 10 вересня. Церемонія, на якій буде присутній також принц Вільям, розпочнеться о 10:00.

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У засіданні Ради також візьмуть участь члени Таємної ради Великої Британії та чинні міністри. Окрім того, долучитися можуть також колишні міністри та прем'єр-міністри.

Король Чарльз візьме участь у другій частині зустрічі. Він зробить заяву та підпише традиційну присягу.

Об 11:00 з балкона Сент-Джеймського палацу зачитають Основну прокламацію, яка оголосить Чарльза ІІІ сувереном.

Зверніть увагу! Пісня "Боже, бережи короля" (а не "королеву", як було раніше) вперше прозвучала в Лондоні у соборі Святого Павла 9 вересня після панахиди за королевою Єлизаветою II.

Королева Єлизавета II померла: головне

Королева Єлизавета IІ пішла з життя 8 вересня у Шотландії. Останні дні її величність провела у замку Балморал. Це була одна з улюблених локацій королеви. Там вона провела багато щасливих днів. Спершу з її величністю прощатимуться в Единбурзі, а згодом – у Лондоні.

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