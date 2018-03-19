Час Земли 2018: зачем исчезает свет?

24 марта Час Земли прокатится по планете. Эта акция завершится символическим выключением на один час (в 20:30 по местному времени) ненужных электроприборов, чтобы привлечь внимание к глобальному вопросу – здоровью нашей Земли, которое ежегодно ухудшается.

Согласно данным Отчета WWF о Живой Планете, сейчас человечество потребляет в 1,6 раза больше, чем может обеспечить Земля. То есть, нам нужна не одна, а 1,6 планеты для поддержания нашей жизнедеятельности. Глобальное потребление растет – человечество выбрасывает больше углекислого газа в атмосферу, чем океаны и леса могут поглотить, истощает рыбные запасы и вырубает деревья быстрее, чем они смогут возродиться и вырасти, производит больше мусора, чем планета может "переварить".

"Это ведет к истощению окружающей среды – исчезновению лесов, нехватке продовольствия, закислению океана и других тяжелых последствий для Земли и ее жителей, – рассказала национальный координатор WWF в Украине Елена Тарасова-Красиев. – На 2012 год численность популяций наземных видов сократилась на 38% , пресноводных на 81%, морских на 36%. Не "поймаем" связь – ситуация будет ухудшаться. Наша планета – это сеть из миллиардов организмов, систем и явлений, это мультиволокно, что окружает нас 24/7, дает нам воду, воздух, ресурсы. Но оно нам не принадлежит, мы только его часть ".

Сохранению и почитанию биоразнообразия посвящен Час Земли 2018. Сегодня это самое распространенное движение для сохранения окружающей среды, которое поддерживают 187 стран и территорий. Послами Часа Земли, в разное время, были известные личности, от Нельсона Манделы до Кейт Бланшет, и международные бренды – от Google до IKEA.

С чего все начиналось?

Началось все с отключения света в Сиднее в 2007 году. Инициатором тогда выступил WWF-Австралия. Акция была проведена в городе Сидней 31 марта. 2,2 миллионов сиднейцев и около 2000 компаний одновременно выключили свет на один час. В результате, энергозатраты города уменьшились на более 10%. Этот простой поступок вдохновил множество людей во всем мире. Поэтому сейчас событие Час Земли разрослось, привлекая как отдельных лиц, так и организации, правительства, малый и большой бизнес в более чем 7 тысячах городов мира.

Сегодня ...

Час Земли 2018 пройдет с 20:30 до 21:30 в субботу, 24 марта.

Традиционно это событие также сопровождается выключением нескольких сооружений мирового значения, как Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, Триумфальной арки в Париже, Оперного театра в Сиднее и тому подобное. В 2017 году более 12 000 местных и национальных выдающихся сооружений выключили свет во время Часа Земли.

Почему биоразнообразия?

Популяции диких животных уже существенно сократились, и прогнозируемое дальнейшее сокращение до 67% к концу текущего десятилетия. Самой распространенной угрозой для большинства видов является потеря и упадок их среды обитания. Именно поэтому нынешний Час Земли сфокусируется на сохранении биоразнообразия на планете. Событие призовет тысячи людей, которые ее поддерживают, немедленно обратить внимание общества на потерю биоразнообразия на всех континентах.

Вместе с простым отключением лишнего оборудования на один час Всемирный фонд призывает и к более масштабным действиям.

В частности:

в Колумбии призывать власти прекратить вырубку лесов до 2020 года; Французская Полинезия собирается защитить 5миллионов м2 морских территорий для сохранения морской экосистемы; в Гватемале люди поддерживают голосами проект по резервированию воды; в Индии призывать к экологически устойчивому стилю жизни; В Непале коллеги из WWF мобилизуют силы, чтобы сделать чистым транспорт, который будет работать от возобновляемых источников энергии.

В Украине?

В Украине накануне Часа Земли началась кампания Free Svydovets, которая призвана защитить один из самых красивых и ценных уголков Украинских Карпат – горный массив Свидовец от застройки и тотальной урбанизации. Свидовец имеет крайне важное значение для сохранения ландшафтного и биотического разнообразия Карпат. Здесь растут десятки редких и исчезающих видов растений, проходят пути миграции ключевых и ценных видов животных. Именно отсюда берет свое начало наибольшой приток Дуная – река Тиса. К тому же на территории Свидовца расположены фрагменты приполонинских лесов, семь уникальных для Украины ледниковых озер и еще немало других природных богатств.

Поэтому в этот Час WWF в Украине призывает украинцев подписать петицию к Президенту Украины, Кабинету Министров и Министерству экологии и природных ресурсов.

Почему надо присоединиться?

В течение только последних 10 лет, Час Земли был мощным двигателем человеческой силы, который не просто выключал свет, но менял мир.

Движение Часа Земли способствовало:

принятию нового законодательства по охране морей и лесов в России. высадке 17 миллионов деревьев в Казахстане. освещению с помощью солнечных батарей домов в Индии и на Филиппинах. защиты в Аргентине морской территории площадью 3,4 миллиона гектаров. защиты лесов площадью 2700 гектаров в Уганде. изменений потребительских привычек миллионов людей по всему миру.

И продолжение следует ...