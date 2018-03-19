Година Землі 2018: нащо зникає світло?

24 березня Година Землі прокотиться планетою. Ця акція завершиться символічним вимкненням на одну годину (о 20:30 за місцевим часом) непотрібних електроприладів, щоб привернути увагу до глобального питання – здоров’я нашої Землі, котре щороку погіршується.

Згідно з даними Звіту WWF про Живу Планету, зараз людство споживає в 1,6 разів більше, ніж може забезпечити Земля. Тобто, нам потрібна не одна, а 1,6 планети для підтримки нашої життєдіяльності. Глобальне споживання зростає – людство викидає більше вуглекислого газу в атмосферу, ніж океани і ліси можуть поглинути, виснажує рибні запаси і вирубує дерева швидше, ніж вони зможуть відродитися і вирости, продукує більше сміття, ніж планета може "перетравити".

"Це веде до виснаження навколишнього середовища – зникнення лісів, нестачі продовольства, закислення океану й інших тяжких наслідків для Землі та її жителів, – розповіла національна координаторка WWF в Україні Олена Тарасова-Красієва. – На 2012 рік чисельність популяцій наземних видів скоротилась на 38%, прісноводних на 81%, морських на 36%. Не "зловимо" зв'язок – ситуація буде погіршуватись. Наша планета – це мережа із мільярдів організмів, систем та явищ, це мультиволокно, що оточує нас 24/7, дає нам воду, повітря, ресурси. Та воно нам не належить, ми лише його частина".

Збереженню та шануванню біорізноманіття присвячена Година Землі 2018. Сьогодні це найпоширеніший рух задля збереження довкілля, який підтримують 187 країн і територій. Послами Години Землі, в різний час, були відомі особистості, від Нельсона Мандели до Кейт Бланшет, і міжнародні бренди – від Google до IKEA.

З чого все починалося?

Розпочалось усе із вимкнення світла у Сіднеї у 2007 році. Ініціатором тоді виступив WWF-Австралія. Акція була проведена в місті Сідней 31 березня. 2,2 мільйонів сіднейців та близько 2000 компаній одночасно вимкнули світло на одну годину. В результаті, енерговитрати міста зменшилися на більше 10%. Цей простий вчинок надихнув безліч людей у всьому світі. Тож нині подія Година Землі розрослась, залучаючи як окремих осіб, так і організації, уряди, малі та великі бізнеси у більше ніж 7 тисячах міст світу.

Сьогодні...

Година Землі 2018 триватиме з 20:30 до 21:30 у суботу, 24 березня.

Традиційно ця подія також супроводжується виключенням кількох споруд світового значення, як Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку, Тріумфальної арки у Парижі, Оперного театру у Сіднеї тощо. У 2017 році понад 12 тисяч місцевих та національних визначних споруд вимкнули світло під час Години Землі.

Чому біорізноманіття?

Популяції диких тварин вже істотно скоротилися, і прогнозоване подальше скорочення до 67% до кінця поточного десятиліття. Найпоширенішою загрозою для більшості видів є втрата та занепад їхнього середовища існування. Саме тому цьогорічна Година Землі сфокусується на збереженні біорізноманіття на планеті. Подія закличе тисячі людей, котрі її підтримують, негайно звернути увагу суспільства на втрату біорізноманіття на всіх континентах.

Разом із простим вимкненням зайвого обладнання на одну годину Всесвітній фонд закликає і до більш масштабних дій.

Зокрема:

у Колумбії закликатимуть владу припинити вирубку лісів до 2020 року;

Французька Полінезія збирається захистити 5 мільйонів м2 морських територій задля збереження морської екосистеми;

у Гватемалі люди підтримують голосами проект щодо резервування води;

в Індії закликатимуть до екологічно сталого стилю життя;

У Непалі колеги із WWF мобілізують сили, щоб зробити чистим транспорт, який працюватиме від відновлюваних джерел енергії.

В Україні?

В Україні напередодні Години Землі розпочалася кампанія Free Svydovets, покликана захистити один з найкрасивіших і цінних куточків Українських Карпат – гірський масив Свидовець від забудови і тотальної урбанізації. Свидовець має вкрай важливе значення для збереження ландшафтного та біотичного різноманіття Карпат. Тут зростають десятки рідкісних і зникаючих видів рослин, проходять шляхи міграції ключових і цінних видів тварин. Саме звідси бере свій початок найбільша притока Дунаю – річка Тиса. До того ж на території Свидовця розташовані фрагменти приполонинських пралісів, сім унікальних для України льодовикових озер та ще чимало інших природних багатств.

Тож цієї Години WWF в Україні закликає українців підписати петицію до Президента України, Кабінету Міністрів і Міністерства екології і природних ресурсів.

Чому треба долучитися?

Впродовж лише останніх 10 років, Година Землі була потужним рушієм людської сили, яка не просто вимикала світло, але змінювала світ.

Рух Години Землі сприяв:

прийняттю нового законодавства з охорони морів та лісів в Росії.

висадці 17 мільйонів дерев у Казахстані.

освітленню за допомогою сонячних батарей домівок у Індії та на Філіпінах.

захисту в Аргентині морської території площею 3,4 мільйонів гектарів.

захисту лісів площею 2700 гектарів в Уганді.

змін споживацьких звичок мільйонів людей по всьому світу.

І далі буде…