Штурмы оккупантов в районе Часового Яра имеют частичные успехи, что создает угрожающую ситуацию. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, как россияне смогут двигаться, если им удастся оккупировать Часов Яр.

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Куда будут двигаться россияне, если захватят Часов Яр

Аналитик издания Bild Юлиан Рёпке недавно заявил, что российская армия якобы прорвала оборону Часового Яра. В то же время в ОТУВ "Луганск" опровергли эту информацию. В то же время россияне действительно забегает за канал Северский Донец – Донбасс.

Этот канал – очень хороший рубеж для остановки противника, особенно в сторону Часового Яра. Это хороший противотанковый ров, через него сложно двигаться техникой, особенно под постоянными обстрелами нашими средствами поражения,

– отметил Роман Свитан.

Используя тактику малых тактических групп, российским военным удалось на двух направлениях перейти с восточного берега на западный. Поэтому сейчас бои продолжаются на западном берегу канала.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

"Пока далеко еще до Часового Яра. Хотя о канале можно сказать как об одном из рубежей обороны Часового Яра, поэтому можно понять Рёпке. Но сам город западнее, его удерживают наши войска", – объяснил полковник запаса.

Поэтому сейчас стратегической угрозы для Часового Яра, по мнению Свитана, нет. Этого, однако, нельзя сказать об оперативно-тактической угрозе с востока и юга, которую россияне уже создали.

Для нас важна связка Торецка и Часового Яра. Это два "замковые камни", которые не дадут возможность россиянам двигаться дальше на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск. Уход (ВСУ – 24 Канал) из Часового Яра откроет врагу возможность выйти на Константиновку еще и с востока,

– объяснил Свитан.

Поэтому очень важно удержать Часов Яр, ведь перед россиянами будут довольно угрожающие возможности.