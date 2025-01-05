Командир подразделения 24-й отдельной механизированной бригады Богдан рассказал о самых больших проблемах в обороне Часового Яра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Донбасс.

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Какие проблемы существуют в обороне Часового Яра

По словам Богдана, одной из самых больших проблем в обороне города является недостаточное количество личного состава, который может выполнять боевые задачи. Вследствие этого военные долгое время находятся на позициях без ротаций и отдыха. У них нет даже возможности одни-двое суток отдохнуть от ежедневного ведения боевых действий.

Люди, которые сейчас на позициях, устали, как морально, как и физически, им нужен отдых, нужна замена. Это сейчас очень критично, большая нехватка у нас личного состава в подразделениях. И, в первую очередь, мотивированного,

– говорит Богдан.

Он также добавляет, что еще одной проблемой является большой дефицит артиллерийских снарядов и значительное преимущество россиян в дронах.

Отметим, что вблизи Часового Яра сейчас наблюдается сложная ситуация. По словам Богдана, против одной украинской бригады на этом направлении стоит целая дивизия россиян. Для наступления на город привлечено около 10 тысяч российских военных.