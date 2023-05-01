Первый вопрос совещания – последствия российских ракетных ударов. Докладывали Главком, руководители ГУР и Службы внешней разведки, глава СБУ, секретарь СНБО.
Кстати Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию
О чем было совещание президента
Зеленский рассказал, что с партнерами работают, чтобы защита неба стала еще более надежной. Кроме того, обсудили вероятное поведение врага в ближайшее время, скоординировали наши оборонные шаги.
Отдельно говорили о вопросах оружия и снарядов для наших воинов. Также ситуация на пока оккупированной территории и противодействие России. Президент напомнил о Черниговщине. Русские обстреляли село Лизуновка, разрушили школу.
Этот удар унес жизни подростка – парень 2009 года рождения… 14 лет ребенку! Он просто был недалеко от школы,
– подчеркнул глава государства.
В Павлограде Днепропетровской области ракеты террористов унесли жизни двух человек, совсем молодых парней. Еще сорок человек – женщины, дети, мужчины – получили помощь после ранений и травм.
Переговоры Зеленского
Президент провел несколько совещаний по дипломатической работе в мае, которая приближает справедливый мир, то есть поражение оккупанта.
Также Зеленский поблагодарил Канаду и лично Премьер-министра Трюдо за неизменную поддержку нашего государства. Готовят программу долгосрочного оборонного сотрудничества между Украиной и Канадой. Важно, что Канада уже приступила к конфискации российских активов. Обсудили и санкционное давление, и наше политическое взаимодействие.
Кроме того, Зеленский говорил с премьер-министром Новой Зеландии Гипкинсом. Поблагодарил за принципиальность в защите международного права. Поблагодарил и участие Новой Зеландии в подготовке наших воинов.
Годовщина основания 140-го отдельного центра спецопераций
Глава государства, что сегодня уже десятая годовщина со дня основания одной из славных украинских воинских частей, а именно – 140-го отдельного центра специальных операций.
Это очень искусные воины – решительные, крепкие и очень опытные,
– отметил Зеленский.
Он рассказал, что бойцы участвовали в обороне и освобождении Киевщины – Бучи, Гостомеля, Бородянки и других городов и сел, Харьковщины – Изюма, Чугуева. Выполняли стратегически важные миссии на южных направлениях, мощно сражались против оккупантов на Донбассе.
Обращение Зеленского: видео