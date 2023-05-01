Первый вопрос совещания – последствия российских ракетных ударов. Докладывали Главком, руководители ГУР и Службы внешней разведки, глава СБУ, секретарь СНБО.

Кстати Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

О чем было совещание президента

Зеленский рассказал, что с партнерами работают, чтобы защита неба стала еще более надежной. Кроме того, обсудили вероятное поведение врага в ближайшее время, скоординировали наши оборонные шаги.

Отдельно говорили о вопросах оружия и снарядов для наших воинов. Также ситуация на пока оккупированной территории и противодействие России. Президент напомнил о Черниговщине. Русские обстреляли село Лизуновка, разрушили школу.

Этот удар унес жизни подростка – парень 2009 года рождения… 14 лет ребенку! Он просто был недалеко от школы,

– подчеркнул глава государства.

В Павлограде Днепропетровской области ракеты террористов унесли жизни двух человек, совсем молодых парней. Еще сорок человек – женщины, дети, мужчины – получили помощь после ранений и травм.

Переговоры Зеленского