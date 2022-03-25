Он рассказал журналистам, что часть украинцев действительно вынуждена была перебраться на оккупированные территории. Но это они сделали не потому, что пророссийски настроены.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Люди спасаются от обстрелов всеми возможными способами

Сергей Гайдай заметил: люди четко понимают, что нас здесь бомбят, а Сватово – нет. Они просто спасаются от обстрелов всеми возможными способами.

Кому-то удалось уехать за границу на собственном транспорте. Также, добавил глава Луганской ОВА, удалось вывезти 12 – 14 тысяч человек за период войны.

Мы дважды получали режим тишины, в такие дни мы вывозим около двух тысяч человек. Но режим тишины дают очень редко,

– подчеркнул он.

Глава области добавил, что ежедневно примерно 400 – 500 человек выбираются из Северодонецка, Лисичанска и Рубежного на автобусах. Но вот из Попасной уехать очень сложно. Да, оттуда выезжала семья и в ее машину попал вражеский снаряд.

В то же время он добавил, что покидать свои дома хочет лишь незначительная часть жителей. Остальные же скрываются в укрытиях и подвалах, чтобы спастись от вражеских снарядов.

К теме – Утренний брифинг Ирины Верещук за 25 марта – смотрите видео: