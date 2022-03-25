Він розповів журналістам, що частина українців дійсно змушена була перебратися на окуповані території. Але це вони зробили не тому, що проросійсько налаштовані.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Люди рятуються від обстрілів усіма можливими способами

Сергій Гайдай зауважив: люди чітко розуміють, що нас тут бомбардують, а Сватове – ні. Тож вони просто рятуються від обстрілів усіма можливими способами.

Комусь вдалося виїхати за кордон на власному транспорті. Також, додав глава Луганської ОВА, вдалося вивезти 12 – 14 тисяч людей за період війни.

Ми двічі отримували режим тиші, у такі дні ми вивозимо приблизно дві тисячі людей. Але режим тиші дають дуже рідко,

– підкреслив він.

Очільник області додав, що щодня приблизно 400 – 500 людей вибираються з Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного на автобусах. Натомість з Попасної виїхати дуже складно. Так, звідти виїжджала родина і в її машину влучив ворожий снаряд.

Водночас він додав, що покидати свої домівки хоче лише незначна частина мешканців. Решта ж переховується в укриттях і підвалах, щоб врятуватися від ворожих снарядів.

До теми – Ранковий брифінг Ірини Верещук за 25 березня – дивіться відео: