Він розповів журналістам, що частина українців дійсно змушена була перебратися на окуповані території. Але це вони зробили не тому, що проросійсько налаштовані.
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Люди рятуються від обстрілів усіма можливими способами
Сергій Гайдай зауважив: люди чітко розуміють, що нас тут бомбардують, а Сватове – ні. Тож вони просто рятуються від обстрілів усіма можливими способами.
Комусь вдалося виїхати за кордон на власному транспорті. Також, додав глава Луганської ОВА, вдалося вивезти 12 – 14 тисяч людей за період війни.
Ми двічі отримували режим тиші, у такі дні ми вивозимо приблизно дві тисячі людей. Але режим тиші дають дуже рідко,
– підкреслив він.
Очільник області додав, що щодня приблизно 400 – 500 людей вибираються з Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного на автобусах. Натомість з Попасної виїхати дуже складно. Так, звідти виїжджала родина і в її машину влучив ворожий снаряд.
Водночас він додав, що покидати свої домівки хоче лише незначна частина мешканців. Решта ж переховується в укриттях і підвалах, щоб врятуватися від ворожих снарядів.
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