Германия планировала передать Украине 2700 таких ракет. Однако большинство из них, как утверждает издание, непригодны. И дело здесь не только в том, что они могут быть устаревшими.

Заметьте Польша даст Украине самолеты советских времен в обмен на американские истребители F-16, – СМИ

По данным СМИ, не меньше 700 ракет непригодны к использованию. Деревянные ящики на складах, в которых хранятся ракеты, покрылись плесенью. Военных в хранилища пускают только в защитном костюме.

Однако, кроме ракет, Германия планирует передать Украине Stinger и противотанковые гранатометы Panzerfaust.

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