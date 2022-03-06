Німеччина планувала передати Україні 2 700 таких ракет. Однак більшість із них, як стверджує видання, є непридатними. І справа тут не лише в тому, що вони можуть бути застарілими.

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За даними ЗМІ, щонайменше 700 ракет є непридатними до використання. Дерев'яні ящики на складах, у яких зберігають ракети, покрилися пліснявою. Військових до сховищ пускають тільки у захисному костюмі.

Однак, крім ракет Німеччина планує передати Україні Stinger і протитанкові гранатомети Panzerfaust.

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