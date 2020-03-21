Часть России может стать Европой: чего требует Эстония
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в 2020 году в Эстонии требуют у России вернуть им 5% аннексированной территории. Эти земли отошли в РФ из-за советской оккупации. Она произошла на 74 года раньше, чем российская оккупация Крыма. Журналисты узнали, что задумали в Эстонии и как реагируют на это русские.
Также в выпуске:
Как российские медиа угрожают Эстонии и странам Балтии.
Действует ли Тартуский мирный договор между Россией и Эстонией.
Зачем в Эстонии Союз граждан России.
Что думают граждане Эстонии и России об аннексии Крыма.
Реакция жителей российских Печор о возможности присоединения к Эстонии.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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