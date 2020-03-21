Часть России может стать Европой: чего требует Эстония

В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в 2020 году в Эстонии требуют у России вернуть им 5% аннексированной территории. Эти земли отошли в РФ из-за советской оккупации. Она произошла на 74 года раньше, чем российская оккупация Крыма. Журналисты узнали, что задумали в Эстонии и как реагируют на это русские.

Также в выпуске: Как российские медиа угрожают Эстонии и странам Балтии. Действует ли Тартуский мирный договор между Россией и Эстонией. Зачем в Эстонии Союз граждан России. Что думают граждане Эстонии и России об аннексии Крыма. Реакция жителей российских Печор о возможности присоединения к Эстонии. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.