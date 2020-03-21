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      Частина Росії може стати Європою: чого вимагає Естонія

      Крим.Реалії - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – у 2020 році в Естонії вимагають в Росії повернути їм 5% анексованої території. Ці землі відійшли до РФ через радянську окупацію. Вона сталася на 74 роки раніше, ніж російська окупація Криму. Журналісти дізнались, що задумали в Естонії та як реагують на це росіяни.

      Також у випуску:

      Як російські медіа погрожують Естонії та країнам Балтії.

      Чи діє Тартуська мирна угода між Росією та Естонією.

      Навіщо в Естонії Спілка громадян Росії.

      Що думають громадяни Естонії та Росії про анексію Криму.

      Реакція жителів російських Печор про можливість приєднання до Естонії.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини Росії Анексія Криму Естонія Крим.Реалії
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