Частина Росії може стати Європою: чого вимагає Естонія
У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – у 2020 році в Естонії вимагають в Росії повернути їм 5% анексованої території. Ці землі відійшли до РФ через радянську окупацію. Вона сталася на 74 роки раніше, ніж російська окупація Криму. Журналісти дізнались, що задумали в Естонії та як реагують на це росіяни.
Також у випуску:
Як російські медіа погрожують Естонії та країнам Балтії.
Чи діє Тартуська мирна угода між Росією та Естонією.
Навіщо в Естонії Спілка громадян Росії.
Що думають громадяни Естонії та Росії про анексію Криму.
Реакція жителів російських Печор про можливість приєднання до Естонії.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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