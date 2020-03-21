Частина Росії може стати Європою: чого вимагає Естонія

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – у 2020 році в Естонії вимагають в Росії повернути їм 5% анексованої території. Ці землі відійшли до РФ через радянську окупацію. Вона сталася на 74 роки раніше, ніж російська окупація Криму. Журналісти дізнались, що задумали в Естонії та як реагують на це росіяни.

Також у випуску: Як російські медіа погрожують Естонії та країнам Балтії. Чи діє Тартуська мирна угода між Росією та Естонією. Навіщо в Естонії Спілка громадян Росії. Що думають громадяни Естонії та Росії про анексію Криму. Реакція жителів російських Печор про можливість приєднання до Естонії. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.