Часть СИЗО и тюрем в Украине могут заменить на электронные браслеты

Министерство юстиции Украины разрабатывает изменения в законы, которые позволят расширить практику применения электронного мониторинга – ношение электронного браслета. То есть эти браслеты хотят надевать на часть арестованных и осужденных вместо того, чтобы удерживать их в следственных изоляторах и тюрьмах.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что на сегодня украинские СИЗО заполнены в среднем на 85%, а Лукьяновское – вообще на 99%.

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Частично разгрузить следственные изоляторы возможно за счет расширения практики применения электронного браслета. В учреждениях пенитенциарной системы содержатся люди, осужденные по статьям, по которым в других странах содержание под стражей может быть заменено на другую ограничительную меру, в частности, ношение электронного браслета,

– рассказал Чернышов.

Он пояснил, что внедрение такой практики в Украине сэкономит деньги налогоплательщиков, разгрузит СИЗО и приблизит пенитенциарную систему к цивилизованной модели.

Замглавы Минюста также рассказал, что в других странах при помощи электронного мониторинга продолжают контролировать людей после условно-досрочного освобождения (УДО), он применяется в отношении педофилов и насильников, даже после полного отбытия ими наказания.

По словам Чернышова, электронный мониторинг может заменить отбывание наказания в учреждении по ряду статей, такой вид контроля применяется и в отношении подозреваемых.

"Безусловно, в отношении подследственных, в случаях которых есть высокий риск совершения повторного преступления, давления на свидетелей и на следствие, об изменении меры пресечения на электронный мониторинг не может быть и речи. Но и в украинском УПК есть масса статей, при которых нет смысла отправлять человека в СИЗО. Такая практика позволила бы снизить расходы бюджета", – констатировал чиновник.