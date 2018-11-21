Частину СІЗО і в’язниць в Україні можуть замінити на електронні браслети

Міністерство юстиції України розробляє зміни до законів, які дозволять розширити практику застосування електронного моніторингу – носіння електронного браслета. Тобто ці браслети хочуть надягати на частину арештованих та засуджених замість того, щоб утримувати їх у слідчих ізоляторах та в’язницях.

Про це заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що на сьогодні українські СІЗО заповнені в середньому на 85%, а Лук'янівське – узагалі на 99%.

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Частково розвантажити слідчі ізолятори можливо за рахунок розширення практики застосування електронного браслета. В установах пенітенціарної системи утримуються люди, засуджені за статтями, за якими в інших країнах тримання під вартою може бути замінено на іншу обмежувальну міру, зокрема, носіння електронного браслета,

– розповів Чернишов.

Він пояснив, що впровадження такої практики в Україні заощадить гроші платників податків, розвантажить СІЗО і наблизить пенітенціарну систему до цивілізованої моделі.

Заступник голови Мін’юсту також розповів, що в інших країнах за допомогою електронного моніторингу продовжують контролювати людей після умовно-дострокового звільнення (УДЗ), він застосовується щодо педофілів і ґвалтівників, навіть після повного відбуття ними покарання.

За словами Чернишова, електронний моніторинг може замінити відбування покарання в установі за низкою статей, такий вид контролю застосовується і щодо підозрюваних.

"Безумовно, щодо підслідних, у випадках яких є високий ризик здійснення повторного злочину, тиску на свідків і на слідство, про зміну запобіжного заходу на електронний моніторинг не може бути й мови. Але і в українському КПК є маса статей, при яких немає сенсу відправляти людину в СІЗО. Така практика дозволила б знизити витрати бюджету", – констатував чиновник.