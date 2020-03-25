Часть "слуг народа" призвала принять "антиколомойский" законопроект, чтобы избежать дефолта

Часть депутатов от фракции "Слуга народа" призвали коллег и других народных избранников немедленно принять "антиколомойский" законопроект. В противном случае Украине грозит дефолт.

Обращение опубликовали 20 "слуг народа" в Фейсбуке.

Между тем Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные "антиколомойскому" законопроекты

Призыв опубликовали:

Марина Бардина;

Никита Потураев;

Татьяна Цыба;

Лиза Ясько;

Дмитрий Булах;

Егор Чернев;

Елизавета Богуцкая;

Анастасия Красносельская;

Дмитрий Гурин;

Анна Бондарь;

Вадим Галайчук;

Виктория Подгорная;

Гео Лерос;

Богдан Кицак;

Андрей Мотовиловец;

Виталий Безгин;

Иван Юнаков;

Александр Мариковский;

Игорь Васильев;

Ирина Борзова.

Депутаты отмечают, что "антиколомойский" законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на госбюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса.

Почему законопроект называют "антиколомойским"?

Законопроект называют "антиколомойским", поскольку на данный момент он очен важен для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.

"Слуги народа" заверили, что принятие этого законопроекта – единственный для Украины путь продолжить сотрудничество с МВФ и избежать дефолта.

Важно! Одно из требований МВФ к Украине – гарантировать невозврат "Приватбанка" бывшим акционерам. В противном случае МВФ не откроет новую трехлетнюю программу на 5,5 миллиарда долларов для Украины.

Парламентарии считают, что без сотрудничества с МВФ Украину ожидает дефолт и по меньшей мере 10 лет международные инвесторы не будут работать с нашей страной.

Государственные активы будут скупаться за бесценок. Гривна упадет, инфляция будет неконтролируемой, будет расти безработица. И наша страна будет падать все ниже и ниже,

– говорится в обращении.

Заметим, что Верховная Рада должна рассмотреть "антиколомойский" законопроект на внеочередном заседании 28 марта.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте:

Законопроект №3260 предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Это было обязательным условием МВФ для открытия новой трехлетней программы на 5,5 миллиарда долларов для Украины.

В целом законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".

Подробнее про "антиколомойский законопроект" – по ссылке.