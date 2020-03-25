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      Часть "слуг народа" призвала принять "антиколомойский" законопроект, чтобы избежать дефолта

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      Часть депутатов от фракции "Слуга народа" призвали коллег и других народных избранников немедленно принять "антиколомойский" законопроект. В противном случае Украине грозит дефолт.

      Обращение опубликовали 20 "слуг народа" в Фейсбуке.

      Между тем Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные "антиколомойскому" законопроекты

      Призыв опубликовали:

      • Марина Бардина;
      • Никита Потураев;
      • Татьяна Цыба;
      • Лиза Ясько;
      • Дмитрий Булах;
      • Егор Чернев;
      • Елизавета Богуцкая;
      • Анастасия Красносельская;
      • Дмитрий Гурин;
      • Анна Бондарь;
      • Вадим Галайчук;
      • Виктория Подгорная;
      • Гео Лерос;
      • Богдан Кицак;
      • Андрей Мотовиловец;
      • Виталий Безгин;
      • Иван Юнаков;
      • Александр Мариковский;
      • Игорь Васильев;
      • Ирина Борзова.

      Депутаты отмечают, что "антиколомойский" законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на госбюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса.

      Почему законопроект называют "антиколомойским"?
      Законопроект называют "антиколомойским", поскольку на данный момент он очен важен для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.

      "Слуги народа" заверили, что принятие этого законопроекта – единственный для Украины путь продолжить сотрудничество с МВФ и избежать дефолта.

      Важно! Одно из требований МВФ к Украине – гарантировать невозврат "Приватбанка" бывшим акционерам. В противном случае МВФ не откроет новую трехлетнюю программу на 5,5 миллиарда долларов для Украины.

      Парламентарии считают, что без сотрудничества с МВФ Украину ожидает дефолт и по меньшей мере 10 лет международные инвесторы не будут работать с нашей страной.

      Государственные активы будут скупаться за бесценок. Гривна упадет, инфляция будет неконтролируемой, будет расти безработица. И наша страна будет падать все ниже и ниже,
      – говорится в обращении.

      Заметим, что Верховная Рада должна рассмотреть "антиколомойский" законопроект на внеочередном заседании 28 марта.

      Что известно об "антиколомойском" законопроекте:

      • Законопроект №3260 предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
      • Это было обязательным условием МВФ для открытия новой трехлетней программы на 5,5 миллиарда долларов для Украины.
      • В целом законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".

      Подробнее про "антиколомойский законопроект" – по ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Дефолт Дефолт в Украине МВФ Законодательство Слуга народа Приватбанк Игорь Коломойский
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