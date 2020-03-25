Часть "слуг народа" призвала принять "антиколомойский" законопроект, чтобы избежать дефолта
Часть депутатов от фракции "Слуга народа" призвали коллег и других народных избранников немедленно принять "антиколомойский" законопроект. В противном случае Украине грозит дефолт.
Обращение опубликовали 20 "слуг народа" в Фейсбуке.
Между тем Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные "антиколомойскому" законопроекты
Призыв опубликовали:
- Марина Бардина;
- Никита Потураев;
- Татьяна Цыба;
- Лиза Ясько;
- Дмитрий Булах;
- Егор Чернев;
- Елизавета Богуцкая;
- Анастасия Красносельская;
- Дмитрий Гурин;
- Анна Бондарь;
- Вадим Галайчук;
- Виктория Подгорная;
- Гео Лерос;
- Богдан Кицак;
- Андрей Мотовиловец;
- Виталий Безгин;
- Иван Юнаков;
- Александр Мариковский;
- Игорь Васильев;
- Ирина Борзова.
Депутаты отмечают, что "антиколомойский" законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на госбюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса.
Почему законопроект называют "антиколомойским"?
Законопроект называют "антиколомойским", поскольку на данный момент он очен важен для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.
"Слуги народа" заверили, что принятие этого законопроекта – единственный для Украины путь продолжить сотрудничество с МВФ и избежать дефолта.
Важно! Одно из требований МВФ к Украине – гарантировать невозврат "Приватбанка" бывшим акционерам. В противном случае МВФ не откроет новую трехлетнюю программу на 5,5 миллиарда долларов для Украины.
Парламентарии считают, что без сотрудничества с МВФ Украину ожидает дефолт и по меньшей мере 10 лет международные инвесторы не будут работать с нашей страной.
Государственные активы будут скупаться за бесценок. Гривна упадет, инфляция будет неконтролируемой, будет расти безработица. И наша страна будет падать все ниже и ниже,
– говорится в обращении.
Заметим, что Верховная Рада должна рассмотреть "антиколомойский" законопроект на внеочередном заседании 28 марта.
Что известно об "антиколомойском" законопроекте:
- Законопроект №3260 предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
- Это было обязательным условием МВФ для открытия новой трехлетней программы на 5,5 миллиарда долларов для Украины.
- В целом законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".