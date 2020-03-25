Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные "антиколомойские" законопроекты

Народные депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица зарегистрировали в парламенте законопроекты, альтернативные внесенному накануне правительством документу, который необходим для открытия новой программы с МВФ.

Оба законопроекта №3260-2 и №3260-1 зарегистрировали в Раде в среду, но полный тест документов пока отсутствует.

Тем временем Суд обязал Приватбанк выплатить более 200 миллионов гривен оффшорам семьи Суркисов: детали

Заметим, что Дубинского и Палицу связывают с бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским.

Нардепы в профильный для этого законопроекта комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а Александр Дубинский является заместителем председателя комитета.

Рада должна рассмотреть "антиколомойский" законопроект на внеочередном заседании 28 марта

Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем Игорем Коломойским.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте

Законопроект №3260 предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Это было обязательным условием МВФ для открытия новой трехлетней программы на 5,5 миллиарда долларов для Украины.

В целом законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы, и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".

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