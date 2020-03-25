Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные "антиколомойские" законопроекты
Народные депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица зарегистрировали в парламенте законопроекты, альтернативные внесенному накануне правительством документу, который необходим для открытия новой программы с МВФ.
Оба законопроекта №3260-2 и №3260-1 зарегистрировали в Раде в среду, но полный тест документов пока отсутствует.
Тем временем Суд обязал Приватбанк выплатить более 200 миллионов гривен оффшорам семьи Суркисов: детали
Заметим, что Дубинского и Палицу связывают с бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским.
Нардепы в профильный для этого законопроекта комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а Александр Дубинский является заместителем председателя комитета.
Рада должна рассмотреть "антиколомойский" законопроект на внеочередном заседании 28 марта
Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем Игорем Коломойским.
Что известно об "антиколомойском" законопроекте
Законопроект №3260 предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
Это было обязательным условием МВФ для открытия новой трехлетней программы на 5,5 миллиарда долларов для Украины.
В целом законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы, и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".