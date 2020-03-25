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      Дубінський і Палиця зареєстрували альтернативні "антиколомойському" законопроєкти

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      Законопроєкт найбільше значення він має для державного "Приватбанку" / 24 канал

      Народні депутати Олександр Дубінський та Ігор Палиця зареєстрували у парламенті законопроєкти, альтернативні внесеного напередодні урядом документу, який необхідний для відкриття нової програми з МВФ.

      Обидва законопроєкти №3260-2 і №3260-1 зареєстрували у Раді в середу, але повний тест документів наразі відсутній.

      Тим часом Суд зобов'язав Приватбанк виплатити понад 200 мільйонів гривень офшорам сім'ї Суркісів: деталі

      Зауважимо, що Дубінського та Палицю пов’язують з ексвласником "Приватбанку" Ігорем Коломойським.

      Нардепи належать до профільного для цього законопроєкту комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а Олександр Дубінський є заступником голови комітету.

      Рада має розглянути "антиколомойський" законопроєкт на позачерговому засіданні 28 березня

      Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт

      Законопроєкт №3260 передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

      Це було обов’язковою умовою МВФ для відкриття нової трирічної програми на 5,5 мільярда доларів для України.

      Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи, і знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".

      Детальніше про "антиколомойський законопроєкт" – за посиланням.

      Уряд продовжив карантин до 24 квітня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Верховна Рада МВФ Ігор Коломойський Олександр Дубінський Приватбанк Законодавство
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