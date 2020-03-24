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      Суд зобов'язав Приватбанк виплатити понад 200 мільйонів гривень офшорам сім'ї Суркісів: деталі

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      Брати Суркіси / 1927.kiev.ua

      Печерський районний суд зобов'язав державний Приватбанк заплатити понад 200 мільйонів гривень офшорним компаніям братів Суркісів. У державному банку вже заявили, що подаватимуть апеляцію.

      Про це мовиться у матеріалі видання "НВ. Бізнес" із посиланням на постанову суду.

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      Суддя Підпалий 25 лютого 2020 року фактично ухвалив рішення, яким зобов'язав Приватбанк виплачувати ошорам Суркісів гроші. Мовиться про кошти, які Суркіси розмістили на рахунках Кіпрськоїх філії Приватбанку ще у 2012 – 2014 роках. 

      Зараз Окружним судом Нікосії (Кіпр) розглядається справа № 2510/2017 за позовом шести офшорів до Приватбанку про виплату на їхню користь грошей на підставі депозитних договорів.

      У Приватбанку, за даними журналістів, вже попередили, що подаватимуть апеляцію.

      Що цьому передувало

      Під час етапу роботи тимчасової адміністрації у Приватбанку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (так звана процедура – bail-in).

      Сім'ю Суркісів теж визнали інсайдерами:

      • Ігор Суркіс мав у Приватбанку рахунок на 151 мільйон гривень,
      • Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) – 514,1 мільйона гривень,
      • Григорій Суркіс – 163,1 мільйона гривень,
      • Марина Суркіс (донька Ігоря Суркіса) – 174,5 мільйона гривень,
      • Рахміль Суркіс (батько братів Суркісів) – 44,8 мільонів гривень.

      Що відомо про "офшори"?Це економічна зона, де громадяни іншої країни реєструють свій бізнес на пільгових умовах. Це може бути стратегією держави з низьким рівнем економічного розвитку, яка таким чином залучає капітал. Найпопулярнішими офшорами для бізнесменів є Кіпр, Багамські острови, Панама.

      За даними Інституту cоціально-економічної трасформації, щороку з України через офшорні схеми виводять приблизно 11 мільярдів доларів.

      У травні 2017 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з Приватбанком особами сім'ю Суркісів. Суд також скасував накази тимчасового адміністратора Приватбанку, які стосувалися рахунків фізичних осіб.

      У листопаді 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив це рішення і зобов'язав банк повернути гроші.

      При розгляді цих справ НБУ вказував, що Ігор Суркіс та Ігор Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркіса з Приватбанком, а тому й родичі Ігоря Суркіса вважаються пов'язаними з Приватбанком особами.

      Рішення на користь Суркісів може означати, що всі, хто був визнаний пов'язаною особою з банком, можуть оскаржити це, тоді держава ризикує втратити близько 29 мільярдів гривень (сума bail-in).

      Націоналізація Приватбанку: головне 

      • 18 грудня 2016 року НБУ заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним. А власники найбільшої кількості акцій банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов самі звернулися до уряду з пропозицією націоналізувати його.
      • Аби врятувати банк, держава докапіталізувала його (влила в банк) на понад 155 мільярдів гривень.
      • Згодом ексвласники банку почали заявляти, що націоналізація "Приватбанку" була незаконною. В Україні і в закордонних юрисдикціях тривають судові суперечки щодо цього.
      • У грудні 2019 року Кабмін підготував законопроєкт, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім колишнім власникам. Таким чином влада намагається захистити "Приватбанк" від зазіхань на нього ексвласників.
      • У планах уряду також – стягнути з Коломойського та Боголюбова витрати на націоналізацію.
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      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Ігор Коломойський Банки НБУ Гроші Кіпр Ігор Суркіс Григорій Суркіс Приватбанк
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