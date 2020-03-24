Суд зобов'язав Приватбанк виплатити понад 200 мільйонів гривень офшорам сім'ї Суркісів: деталі

Печерський районний суд зобов'язав державний Приватбанк заплатити понад 200 мільйонів гривень офшорним компаніям братів Суркісів. У державному банку вже заявили, що подаватимуть апеляцію.

Про це мовиться у матеріалі видання "НВ. Бізнес" із посиланням на постанову суду.

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Суддя Підпалий 25 лютого 2020 року фактично ухвалив рішення, яким зобов'язав Приватбанк виплачувати ошорам Суркісів гроші. Мовиться про кошти, які Суркіси розмістили на рахунках Кіпрськоїх філії Приватбанку ще у 2012 – 2014 роках.

Зараз Окружним судом Нікосії (Кіпр) розглядається справа № 2510/2017 за позовом шести офшорів до Приватбанку про виплату на їхню користь грошей на підставі депозитних договорів.

У Приватбанку, за даними журналістів, вже попередили, що подаватимуть апеляцію.

Що цьому передувало

Під час етапу роботи тимчасової адміністрації у Приватбанку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (так звана процедура – bail-in).

Сім'ю Суркісів теж визнали інсайдерами:

Ігор Суркіс мав у Приватбанку рахунок на 151 мільйон гривень,

Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) – 514,1 мільйона гривень,

Григорій Суркіс – 163,1 мільйона гривень,

Марина Суркіс (донька Ігоря Суркіса) – 174,5 мільйона гривень,

Рахміль Суркіс (батько братів Суркісів) – 44,8 мільонів гривень.

Що відомо про "офшори"?Це економічна зона, де громадяни іншої країни реєструють свій бізнес на пільгових умовах. Це може бути стратегією держави з низьким рівнем економічного розвитку, яка таким чином залучає капітал. Найпопулярнішими офшорами для бізнесменів є Кіпр, Багамські острови, Панама.



За даними Інституту cоціально-економічної трасформації, щороку з України через офшорні схеми виводять приблизно 11 мільярдів доларів.

У травні 2017 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з Приватбанком особами сім'ю Суркісів. Суд також скасував накази тимчасового адміністратора Приватбанку, які стосувалися рахунків фізичних осіб.

У листопаді 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив це рішення і зобов'язав банк повернути гроші.

При розгляді цих справ НБУ вказував, що Ігор Суркіс та Ігор Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркіса з Приватбанком, а тому й родичі Ігоря Суркіса вважаються пов'язаними з Приватбанком особами.

Рішення на користь Суркісів може означати, що всі, хто був визнаний пов'язаною особою з банком, можуть оскаржити це, тоді держава ризикує втратити близько 29 мільярдів гривень (сума bail-in).

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