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      Суд обязал Приватбанк выплатить более 200 миллионов гривен оффшорам семьи Суркисов: детали

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      Печерский районный суд обязал государственный Приватбанк заплатить более 200 миллионов гривен оффшорным компаниям братьев Суркисов. В государственном банке уже заявили, что будут подавать апелляцию.

      Об этом говорится в материале издания "НВ. Бизнес" со ссылкой на постановление суда.

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      Судья Пидпалый 25 февраля 2020 года фактически принял решение, которым обязал Приватбанк выплачивать ошфорам Суркисов деньги. Говорится о средствах, которые Суркисы разместили на счетах кипрского филиала ПриватБанка еще в 2012-2014 годах.

      Сейчас Окружным судом Никосии (Кипр) рассматривается дело № 2510/2017 по иску шести оффшоров к Приватбанку о выплате в их пользу денег на основании депозитных договоров.

      В Приватбанке, по данным журналистов, уже предупредили, что будут подавать апелляцию.

      Что этому предшествовало

      Во время этапа работы временной администрации в Приватбанке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (так называемая процедура bail-in).

      Семью Суркисов тоже признали инсайдерами:

      • Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 миллион гривен,
      • Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) – 514,1 миллиона гривен,
      • Григорий Суркис – 163,1 миллиона гривен,
      • Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 миллиона гривен,
      • Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) – 44,8 миллионов гривен.


      Что известно об "оффшорах"?
      Это экономическая зона, где граждане другой страны регистрируют свой бизнес на льготных условиях. Это может быть стратегией государства с низким уровнем экономического развития, которая таким образом привлекает капитал. Самыми популярными оффшорами для бизнесменов являются Кипр, Багамские острова, Панама.

      По данным Института социально-экономической трансформации, ежегодно из Украины через оффшорные схемы выводят примерно 11 миллиардов долларов.

      В мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов. Суд также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физических лиц.

      В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

      При рассмотрении этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с Приватбанком, а потому и родственники Игоря Суркиса считаются связанными с Приватбанком лицами.

      Решение в пользу Суркисов может означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять около 29 миллиардов гривен (сумма bail-in).

      Национализация Приватбанка: главное

      • 18 декабря 2016 года НБУ заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. А владельцы наибольшего количества акций банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сами обратились к правительству с предложением национализировать его.
      • Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его (влило в банк) более 155 миллиардов гривен.
      • Впоследствии бывшие владельцы банка начали заявлять, что национализация "Приватбанка" была незаконной. В Украине и в зарубежных юрисдикциях продолжаются судебные споры по этому поводу.
      • В декабре 2019 года Кабмин подготовил законопроект, запрещающий возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам. Таким образом власти пытаются защитить "Приватбанк" от посягательств на него бывших владельцев.
      • В планах правительства также – взыскать с Коломойского и Боголюбова расходы на национализацию.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Банки НБУ Деньги Кипр Ігор Суркіс Григорий Суркис Приватбанк
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