Суд обязал Приватбанк выплатить более 200 миллионов гривен оффшорам семьи Суркисов: детали

Печерский районный суд обязал государственный Приватбанк заплатить более 200 миллионов гривен оффшорным компаниям братьев Суркисов. В государственном банке уже заявили, что будут подавать апелляцию.

Об этом говорится в материале издания "НВ. Бизнес" со ссылкой на постановление суда.

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Судья Пидпалый 25 февраля 2020 года фактически принял решение, которым обязал Приватбанк выплачивать ошфорам Суркисов деньги. Говорится о средствах, которые Суркисы разместили на счетах кипрского филиала ПриватБанка еще в 2012-2014 годах.

Сейчас Окружным судом Никосии (Кипр) рассматривается дело № 2510/2017 по иску шести оффшоров к Приватбанку о выплате в их пользу денег на основании депозитных договоров.

В Приватбанке, по данным журналистов, уже предупредили, что будут подавать апелляцию.

Что этому предшествовало

Во время этапа работы временной администрации в Приватбанке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (так называемая процедура bail-in).

Семью Суркисов тоже признали инсайдерами:

Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 миллион гривен,

Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) – 514,1 миллиона гривен,

Григорий Суркис – 163,1 миллиона гривен,

Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 миллиона гривен,

Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) – 44,8 миллионов гривен.



Что известно об "оффшорах"?

Это экономическая зона, где граждане другой страны регистрируют свой бизнес на льготных условиях. Это может быть стратегией государства с низким уровнем экономического развития, которая таким образом привлекает капитал. Самыми популярными оффшорами для бизнесменов являются Кипр, Багамские острова, Панама.



По данным Института социально-экономической трансформации, ежегодно из Украины через оффшорные схемы выводят примерно 11 миллиардов долларов.

В мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов. Суд также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физических лиц.

В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

При рассмотрении этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с Приватбанком, а потому и родственники Игоря Суркиса считаются связанными с Приватбанком лицами.

Решение в пользу Суркисов может означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять около 29 миллиардов гривен (сумма bail-in).

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