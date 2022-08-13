Об этом внештатный советник главы Офиса Президента заявил в эфире ютуб-канала "ФЕЙГИН LIVE". По словам Алексея Арестовича, наступление россиян завершится максимум в окрестностях Бахмута и Северска.

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Удачи у оккупантов не будет

Алексей Арестович призвал украинцев не терять голову из-за частичного успеха оккупантов в направлении Бахмута. 12 августа враг сумел продвинуться на 1 – 1,5 километра и на сторону Бахмута, однако город ему захватить не удастся.

Я уверяю вас, что темпы, масштабы и цена за это продвижение таковы, что они не позволят захватить Бахмут, Северск и другие города.

– подчеркнул Арестович.

Внештатный советник главы Офиса Президента подчеркнул, что в лучшем для оккупантов случае бои закончатся на окраинах городов. Однако россияне терпят колоссальные потери и ни к чему хорошему такие действия не приведут. Это наступление, по словам Арестовича, выдохнется, как и предыдущие.



Ситуация на Донбассе по состоянию на 12 августа / Карта DeepStateMap

Что происходит на Бахмутовском направлении

По состоянию на 18:00 12 августа на Бахмутовском направлении продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов из артиллерии и танков. Также захватчики продолжают наносить авиаудары.

Вблизи Спорного россияне пытались вести разведку, однако наши военные нанесли удар и обезвредили врага.

Кроме того, россияне пытались прорвать оборону украинских войск в районах Спорного, Ивано-Дарьевки, Выемки, Яковлевки, Кодемы, Вершины и Зайцевого, однако понесли потери и отступили. На отдельных участках продолжаются бои.

В то же время по направлению Покровское – Бахмут у оккупантов есть частичный успех. Враг пытается закрепиться на новых позициях.

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