В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что враг имел частичный успех на направлении Покровское – Бахмут. Как подчеркнули в Генштабе, оккупанты пытаются закрепиться.

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На Бахмутском направлении враг задействовал разнокалиберную артиллерию

В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что на Бахмутском направлении оккупанты 12 августа задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выимка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка.

Кроме того, были зафиксированы авиаудары возле Выимки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

Сообщается, что российские захватчики пытались вести разведку возле Спорного, но украинские воины нанесли огненное поражение и обезвредили врага.

Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия,

– сообщили в Генштабе.

У врага был частичный успех на направлении Горловка – Зайцево

Утром 12 августа в Генштабе ВСУ докладывали, что захватчики в результате наступления имели частичный успех на направлении Горловка – Зайцево. Это тоже Бахмутское направление.

Следует отметить, что россияне пытаются захватить Бахмут, поэтому под огнем врага не только украинские военные, но и мирные люди.

В четверг, 10 августа, россияне ударили по Бахмуту кассетными снарядами. В результате кровавой атаки врага погибли 7 гражданских, еще 6 – получили ранения.

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