О том, что происходит на фронте в 170 день войны, рассказали в Генштабе ВСУ. россияне били из авиации возле ряда населенных пунктов, среди них – Спорное, Соледар, Бахмутское и Яковлевка.
Тем временем Харьков снова атаковали ракетами: Терехов сообщил о 5 "прилетов"
Враг наступал возле Бахмута и Кодемы, однако был вынужден отойти
По всей линии соприкосновения продолжались вражеские обстрелы из танков и артиллерии. россияне вели наступательные бои возле Ивано-Дарьевки, выемки, Бахмута, веселой долины и Кодемы. Успеха оккупантам это не принесло и они отошли.
Силы противника перегруппировались и возобновили наступление на Кодему. Сейчас там продолжаются бои.
На Славянском направлении россияне пытаются пополнить потери
На Славянском направлении русские палили возле Вірнопілля, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополье, Долины и Залимана. Враг использовал также авиацию.
Что касается Краматорского направления, то здесь под огонь из ствольной и реактивной артиллерии попали районы Северска, Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского.
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Что происходит в Бахмуте: последние новости
- 10 августа россияне били по прифронтовому Бахмуту кассетными снарядами. Погибли 7 гражданских, еще 6 – получили ранения.
- Враг ударил по многоэтажках, частных домах, магазинах. Обстреливали город из "Ураганов".
- 8 августа оккупанты накрывали Бахмут десятками снарядов. В населенном пункте загорелась многоэтажка.
- Заместитель мэра Александр Марченко подчеркнул: ежедневно ситуация в Бахмуте значительно ухудшается.
Смотрите в видео – россияне накануне ударили по Никополю: