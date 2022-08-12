Про те, що відбувається на фронті у 170 день війни, розповіли в Генштабі ЗСУ. росіяни били з авіації біля низки населених пунктів, серед них – Спірне, Соледар, Бахмутське та Яковлівка.

Тим часом Харків знову атакували ракетами: Терехов повідомив про 5 "прильотів"

Ворог наступав біля Бахмута та Кодеми, проте був змушений відійти

По всій лінії зіткнення тривали ворожі обстріли з танків та артилерії. росіяни вели наступальні бої біля Івано-Дар'ївки, Виїмки, Бахмута, Веселої Долини та Кодеми. Успіху окупантам це не принесло і вони відійшли.

Сили противника перегрупувались і відновили наступ на Кодему. Зараз там тривають бої.

На Слов'янському напрямку росіяни намагаються поповнити втрати

На Слов'янському напрямку росіяни гатили біля Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Ворог використовував також авіацію.

Щодо Краматорського напрямку, то тут під вогонь із ствольної та реактивної артилерії потрапили райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського.

Важливо! Окупанти наступали біля Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки, проте їх змусили відступити.

Читайте також "Бійтесь, окупанти, ми вже йдемо": Олег Сенцов показав нове фото з передової

Що відбувається в Бахмуті: останні новини

10 серпня росіяни гатили по прифронтовому Бахмуту касетними снарядами. Загинули 7 цивільних, ще 6 – дістали поранення.

Ворог вдарив по багатоповерхівках, приватних будинках, магазинах. Обстрілювали місто з "Ураганів".

8 серпня окупанти накривали Бахмут десятками снарядів. Через це в населеному пункті загорілась багатоповерхівка.

Заступник мера Олександр Марченко наголосив: щодня ситуація у Бахмуті значно погіршується.

Дивіться у відео – росіяни напередодні вдарили по Нікополю: