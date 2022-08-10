Керівництво Донецької обласної прокуратури розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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Росіяни навмисно обстріляли цивільних "Ураганами"
10 серпня 2022 року ворожа російська армія обстріляла центральну частину міста Бахмут Донецької області. Снаряди загарбників влучили у магазини, приватні домівки та багатоповерхівки. За попередніми даними, росіяни обстріляли місто з РСЗВ "Ураган".
На жаль, щонайменше 7 мирних мешканців загинули. Ще шестеро отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Точні дані щодо кількості загиблих, поранених та знищених будинків встановлюються.
Бахмут охопили пожежі
Внаслідок ворожих обстрілів у Бахмуті тривають пожежі. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.
Нагадаємо, що сьогодні росіяни намагалися іти в атаку й вести розвідку боєм у напрямку Бахмута.
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