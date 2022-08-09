Ворог намагався наступати у напрямку Спірного. Крім того, росіяни намагалися іти в атаку й вести розвідку боєм у напрямку Бахмута.

Зверніть увагу Одяг з бавовни дуже гігієнічний, – у Міноборони прокоментували вибухи в Криму

Ситуація на Бахмутському напрямку

Окупанти за допомогою артилерії та танків обстріляли Бахмут, Костянтинівку, Соледар, Зайцеве, Торецьк, Яковлівку, Білогорівку, Покровське, Кодему та Майорськ. Також ворог завдав авіаударів поблизу Вершини, Веселої Долини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки та Спірного.

При спробі штурму Спірного росіяни потрапили під кинджальний вогонь українських військ та хаотично відступили.

Водночас у районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледару окупанти намагалися задіяти розвідувальні групи, але удари наших військ змінили плани ворога. Загарбники відступили, їхні втрати уточнюють.

У районах Бахмута та Підгорного росіяни намагалися вести розвідку боєм. Однак ця спроба також стала приреченою на провал.

Крім того, для покращення свого тактичного положення ворог вів наступ в районах Яковлівки, Бахмута й Зайцевого, але відступив з втратами. Водночас у росіян є частковий успіх в районі Вершини.

Ситуація на інших напрямках на Донеччині

На Донецькому напряму окупанти намагаються іти в штурм на Бахмутському та Авдіївському напрямку за підтримки авіації. Водночас для сковування дій наших військ й недопущення їхнього переміщення, окупанти відкривають вогонь по всій лінії зіткнення, а загарбники перегруповуються.

На Краматорському напрямку росіяни продовжують обстріли населених пунктів. Наступальних дій загарбники не вели.

На Авдіївському напрямку схожа ситуація, однак окупанти намагалися іти у наступ в районах Красногорівки, Авдіївки і Пісків. Однак без успіху.

Цікаво – "Айдар" показав, як нищить ворожу техніку: дивіться відео