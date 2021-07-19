Заброшенный дом расположен в 40 километрах от Санкт-Петербурга, во Всеволожском районе. Вход в бункер замаскировали под гаражные ворота.

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Частная тюрьма в России

В Ленинградской области российские журналисты нашли заброшенный дом, под которым нашли большой бетонный бункер. За замаскированной дверью была бетонная стена, которую можно опустить и поднять с помощью гидравлического устройства.



Под землей остались тюремные камеры / Фото 47news.ru

В бункере было несколько камер, что закрывались стальными дверями. В заброшенных помещениях еще осталась некоторая мебель, в частности:

двухъярусные кровати;

встроенные унитазы;

рукомойники.

Крематорий возле дома

Кроме того, на территории дома расположена баня. Оттуда можно попасть в глубокий бетонный колодец. На дне расположена печь, как в крематориях.

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Что известно о владельцах дома

Согласно документам, первым владельцем сооружения был сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний России. Он ушел в отставку еще в 2004 году.



Владельцем дома был российский госслужащий / Фото 47news.ru

Последним владельцем указан петербуржец, изменивший свою фамилию на Эскобар. Российские журналисты планируют опубликовать более подробную информацию о загадочном доме с бункером.