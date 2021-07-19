По предварительной информации, к нападению причастны три человека. Двое из них – выходцы из криминальных кругов.
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Во время расследования установили, что заказчики требовали у исполнителей не убивать заместителя председателя АРМА, а напугать его через нанесение тяжких телесных повреждений.
По показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать Владимиру Павленко ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу",
– отметили в СБУ.
Служба безопасности Украины установила ответственных за нападение на заместителя председателя АРМА / Фото СБУ
Для успешного выполнения заказа исполнителю предоставили всю необходимую информацию о пострадавшем, в частности информацию о:
- лице чиновника;
- образе его жизни;
- транспортных средствах;
- адресе проживания;
- месте работы;
- графике и маршруте движения;
- другую персональную информацию.
Кроме этого, исполнителю выплатили аванс в сумме 10 тысяч долларов. Остальные средства он должен был получить после совершения нападения.
В ходе имитирования обстановки преступления была подтверждена версия следствия: исполнитель достал оружие и произвел имитацию выстрелов в потерпевшего,
– добавили в Службе безопасности Украины.
Нападение на Павленко: что известно
- О нападении на Павленко в Агентстве по розыску и менеджменту активов сообщили 4 июня.
- Инцидент произошел 2 июня у дома замглавы АРМА, злоумышленникам тогда удалось скрыться.
- Владимира Павленко госпитализировали, а его состояние оценивали как средней степени тяжести.
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