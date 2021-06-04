Инцидент произошел возле дома Павленко. Неизвестные совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия.

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Чиновник получил ранения средней степени тяжести. Сейчас его состояние является стабильным, угроз жизни нет.

Пресс-служба АРМА выразила надежду, что виновных быстро найдут и накажут.

АРМА надеется на максимально быструю и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников,

– говорится в сообщении.

В АРМА уже сообщали о давлении

В Агентстве по розыску и менеджменту активов еще в феврале 2021 года заявили о давлении.

Владимир Павленко тогда рассказал, что руководству АРМА разбили окна в автомобилях и облили кровью подъезд.

Обратите внимание! АРМА – это центральный орган исполнительной власти. Он имеет специальный статус и уполномоченный на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управление активами, которые арестованы в уголовном производстве.