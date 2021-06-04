Інцидент стався біля дому Павленка. Невідомі здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї і втекли з місця події.

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Посадовець отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі його стан є стабільним, загроз життю немає.

Пресслужба АРМА висловила сподівання, що винних якнайшвидше знайдуть та покарають.

АРМА сподівається на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронних органів зі встановлення, затримання та покарання зловмисників,

– мовиться у повідомленні.

В АРМА вже повідомляли про тиск

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів ще у лютому 2021 року заявили про тиск.

Володимир Павленко тоді розповів, що керівництву АРМА розбили вікна в автомобілях і облили кров'ю під'їзд.

Зверніть увагу! АРМА – це центральний орган виконавчої влади. Він має спеціальний статус та уповноважений на формування і реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.