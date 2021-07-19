За попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб. Двоє із них – вихідці із кримінальних кіл.
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Під час розслідування встановили, що замовники вимагали у виконавців не вбивати заступника голови АРМА, а налякати його через нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
За показаннями затриманих, спочатку від них вимагали побити та відрізати Володимиру Павленку вухо чи палець, а потім це "завдання" замінили на "всадити 2 кулі у руку і ногу",
– зазначили у СБУ.
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Для успішного виконання замовлення виконавцю надали всю необхідну інформацію про потерпілого, зокрема інформацію про:
- особу посадовця;
- спосіб його життя;
- транспортні засоби;
- адресу проживання;
- місце роботи;
- графік та маршрут руху;
- іншу персональну інформацію.
Окрім цього, виконавцю виплатили аванс у сумі 10 тисяч доларів. Решту коштів він мав отримати після здійснення нападу.
У ході імітування обстановки злочину була підтверджена версія слідства: виконавець дістав зброю та здійснив імітацію пострілів у потерпілого,
– додали у Службі безпеки України.
Напад на Павленка: що відомо
- Про напад на Павленка в Агентстві з розшуку та менеджменту активів повідомили 4 червня.
- Інцидент стався 2 червня біля дому заступника голови АРМА, зловмисникам тоді вдалося втекти.
- Володимира Павленка госпіталізували, а його стан оцінювали як середнього ступеня тяжкості.
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