За попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб. Двоє із них – вихідці із кримінальних кіл.

Читайте також Заступник голови АРМА Павленко назвав можливу причину замаху на нього

Під час розслідування встановили, що замовники вимагали у виконавців не вбивати заступника голови АРМА, а налякати його через нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За показаннями затриманих, спочатку від них вимагали побити та відрізати Володимиру Павленку вухо чи палець, а потім це "завдання" замінили на "всадити 2 кулі у руку і ногу",

– зазначили у СБУ.

Служба безпеки України встановила відповідальних за напад на заступника голови АРМА / Фото СБУ



Для успішного виконання замовлення виконавцю надали всю необхідну інформацію про потерпілого, зокрема інформацію про:

особу посадовця;

спосіб його життя;

транспортні засоби;

адресу проживання;

місце роботи;

графік та маршрут руху;

іншу персональну інформацію.

Окрім цього, виконавцю виплатили аванс у сумі 10 тисяч доларів. Решту коштів він мав отримати після здійснення нападу.

У ході імітування обстановки злочину була підтверджена версія слідства: виконавець дістав зброю та здійснив імітацію пострілів у потерпілого,

– додали у Службі безпеки України.

Зверніть увагу! Організаторам вчинення кримінального правопорушення 16 липня повідомили про підозру та провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів у Києві та Одесі з метою відшукання та вилучення доказів їх причетності до організації злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Напад на Павленка: що відомо

Про напад на Павленка в Агентстві з розшуку та менеджменту активів повідомили 4 червня.

Інцидент стався 2 червня біля дому заступника голови АРМА, зловмисникам тоді вдалося втекти.

Володимира Павленка госпіталізували, а його стан оцінювали як середнього ступеня тяжкості.

СБУ викрила нападників на заступника голови АРМА: дивіться відео