Наразі триває слідство. За словами Павленка, є багато версій. Жодних деталей про них посадовець не розкрив. 

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Пов'язую з роботою,
– наголосив Павленко.

Наразі посадовець ще перебуває у лікарні. Павленко розповів, що почувається більш-менш нормально, однак змушений працювати дистанційно. 

Напад на Павленка: головне

  • Про напад на Павленка в Агентстві з розшуку та менеджменту активів повідомили 4 червня.
  • У повідомленні пресслужби мовилося, що невідомі здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї. Зловмисникам вдалося втекти з місця події.
  • Павленка госпіталізували. Його стан оцінювали як середнього ступеня тяжкості.