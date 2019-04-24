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      Частная охрана вместо государственной: какие схемы работали в Измаильском порту

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      Измаильский порт
      Измаильский порт / capital.ua

      Согласно договору, частная охрана порта в Измаиле стоить компании 18 миллионов гривен. Тогда как государственные услуги, которые осуществляют аналогичные меры, оцениваются почти вдвое дешевле – в 10 миллионов.

      Измаильский порт сменил государственную охрану на частную для того, чтобы получать денежные потоки, которые измеряются сотнями миллионов гривен. Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" выразил Сергей Лещенко.

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      Народный депутат утверждает, что следы фирмы-победителя "Альфа-Безопасность" ведут к заместителю главы Нацполиции Украины начальника департамента защиты экономики Игоря Купранца.

      Ігор Купранець
      Игорь Купранец

      Лещенко объясняет, что кроме охраны в Николаевском порту, которая уже происходит несколько лет, и охраны в Измаильском порту, которую только собирается взять "Альфа-Безопасность", эту компанию пытаются протолкнуть на порты Одессы и Черноморска.

      Действуя в интересах трудовых коллективов, я направил обращение к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Но сработал принцип распределения государственных должностей и потоков по квотам. И Министерство инфраструктуры, в ведении которого находятся порты, и Министерство внутренних дел, где работает Купранец – оба эти ведомства уже пять лет является вотчиной "Народного фронта",
      – рассказал Сергей Лещенко.

      "Поэтому неудивительно, что проходимцам, которые залезают на охрану портов, не дали по рукам, а, наоборот, их действия признали полностью законными. У Администрации морских портов уже два года нет полноценного руководителя, а есть исполняющий обязанности – гражданин Латвии Райвис Вецкаганс. Но "Народный фронт" устраивает, что отраслью руководит "временщик", которым легче манипулировать – и потому конкурс на замещение должности не назначен", – добавил Лещенко.

      Райвіс Вецкаганс
      Райвис Вецкаганс

      Сергей Лещенко рассказал, что в течение ряда лет руководства нынешней власти нас пытались убедить, что если назначить иностранца и дать высокую зарплату, то исчезнет схематоз. Но это полностью разрушается на примере.

      Видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 23 апреля 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Измаил Водный транспорт Деньги Коррупция
      Источник: 24 канал
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