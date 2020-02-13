Частные армии нужны для легализации продажи оружия: мнение эксперта
Недавно нардепы зарегистрировали законопроект о легализации частных военных компаний в Украине. Однако бойцы будут воевать исключительно за границей и не смогут помочь Украине бороться с Российской Федерацией. Вероятно, этот проект нужен для легализации оружия.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
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Он рассказал, что этот проект не совершенен и его нужно еще пересматривать. Эксперт также считает, что Кабмин привлечен к продаже и разоружению Вооруженных сил Украины.
Этот вопрос, скорее всего, продажи стрелкового оружия. В фейсбуке ходит много информации, что Коломойский зарегистрировал сразу две компании относительно продажи оружия,
– рассказал Козий.
По мнению Козия, тем самым законопроектом фактически легализуют сокращение того или иного подразделения, а освобожденное оружие могут просто продавать.
Что известно о закопроекте о частных военных компаниях?Законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности" от 4 февраля 2020 года предусматривает легализацию в Украине частных военных компаний. Документ зарегистрировала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
При этом деятельность таких компаний предусмотрена только за пределами Украины. Согласно проекту закона компаниям позволят хранить в Украине оружие, военную продукцию, ввозить и экспортировать ее из страны.
Документом запрещается:
- стрелять и применять физическую силу на территории Украины (кроме тренировок и учений);
- перевозить по территории страны технику и боеприпасы без спецразрешения;
- участвовать в военных акциях и операциях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя;
- захватывать территории других государств;
- осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории "страны-агрессора" (РФ).
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