21:55
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Частные армии нужны для легализации продажи оружия: мнение эксперта

      27 Читати новину українською
      Для чего Украине частные армии / mil.in.ua

      Недавно нардепы зарегистрировали законопроект о легализации частных военных компаний в Украине. Однако бойцы будут воевать исключительно за границей и не смогут помочь Украине бороться с Российской Федерацией. Вероятно, этот проект нужен для легализации оружия.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

      Важно! Солдаты удачи: для чего в Украине хотят создать частные армии

      Он рассказал, что этот проект не совершенен и его нужно еще пересматривать. Эксперт также считает, что Кабмин привлечен к продаже и разоружению Вооруженных сил Украины.

      Этот вопрос, скорее всего, продажи стрелкового оружия. В фейсбуке ходит много информации, что Коломойский зарегистрировал сразу две компании относительно продажи оружия,
      – рассказал Козий.

      По мнению Козия, тем самым законопроектом фактически легализуют сокращение того или иного подразделения, а освобожденное оружие могут просто продавать.

      Что известно о закопроекте о частных военных компаниях?Законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности" от 4 февраля 2020 года предусматривает легализацию в Украине частных военных компаний. Документ зарегистрировала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

      При этом деятельность таких компаний предусмотрена только за пределами Украины. Согласно проекту закона компаниям позволят хранить в Украине оружие, военную продукцию, ввозить и экспортировать ее из страны.

      Документом запрещается: 

      • стрелять и применять физическую силу на территории Украины (кроме тренировок и учений);
      • перевозить по территории страны технику и боеприпасы без спецразрешения;
      • участвовать в военных акциях и операциях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя;
      • захватывать территории других государств;
      • осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории "страны-агрессора" (РФ).
      Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
      сегодня
      47577
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:10 НАТО и российские ракеты: какой будет реакция Альянса на новое обострение
      Анатолій Максимов 120
      сегодня , 20:45 Инфодемия коронавируса: кто и почему врет о китайском штамме
      Борис Немировський 1611
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      159
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      207
      сегодня , 20:20 1 апреля – лишь переломный момент в реформе медицины, – интервью Скалецкой
      Альона Чернецька 321
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук