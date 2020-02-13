Частные армии нужны для легализации продажи оружия: мнение эксперта

Недавно нардепы зарегистрировали законопроект о легализации частных военных компаний в Украине. Однако бойцы будут воевать исключительно за границей и не смогут помочь Украине бороться с Российской Федерацией. Вероятно, этот проект нужен для легализации оружия.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

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Он рассказал, что этот проект не совершенен и его нужно еще пересматривать. Эксперт также считает, что Кабмин привлечен к продаже и разоружению Вооруженных сил Украины.

Этот вопрос, скорее всего, продажи стрелкового оружия. В фейсбуке ходит много информации, что Коломойский зарегистрировал сразу две компании относительно продажи оружия,

– рассказал Козий.

По мнению Козия, тем самым законопроектом фактически легализуют сокращение того или иного подразделения, а освобожденное оружие могут просто продавать.

Что известно о закопроекте о частных военных компаниях?Законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности" от 4 февраля 2020 года предусматривает легализацию в Украине частных военных компаний. Документ зарегистрировала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.



При этом деятельность таких компаний предусмотрена только за пределами Украины. Согласно проекту закона компаниям позволят хранить в Украине оружие, военную продукцию, ввозить и экспортировать ее из страны.

Документом запрещается: