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      Приватні армії потрібні для легалізації продажу зброї: думка експерта

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      Для чого Україні приватні армії / mil.in.ua

      Нещодавно нардепи зареєстрували законопроєкт про легалізацію приватних військових компаній в Україні. Проте бійці воюватимуть виключно за кордоном і не зможуть допомогти Україні боротися з Російською Федерацією. Ймовірно, цей проєкт потрібен для легалізації зброї.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

      Важливо! Солдати удачі: навіщо в Україні хочуть створити приватні армії

      Він розповів, що цей проєкт не досконалий і його потрібно ще переглядати. Експерт також вважає, що Кабмін залучений до продажі і до роззброєння Збройних сил України.

      Це питання, скоріш за все, продажу стрілецької зброї. У фейсбуці ходить багато інформації, що Коломойський зареєстрував аж дві компанії стосовно продажу зброї,
      – розповів Козій.

      На думку Козія, з допомогою цього законопроєкту фактично легалізують скорочення того чи іншого підрозділу, а звільнену зброю можуть просто продавати. 

      Що відомо про закопроєкт про приватні військові компанії?Законопроєкт №3005 "Про військово-консалтингову діяльність" від 04 лютого 2020 передбачає легалізацію в Україні приватних військових компаній. Документ зареєструвала народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

      При цьому діяльність таких компаній передбачена тільки за межами України. Згідно з проєктом закону компаніям дозволять зберігати в Україні зброю, військову продукцію, ввозити і експортувати її з країни.

      Документом заборонено:

      • стріляти і застосовувати фізичну силу на території України (крім тренувань і навчань);
      • перевозити по території країни техніку і боєприпаси без спецдозволу;
      • брати участь у військових акціях і операціях, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу;
      • захоплювати території інших держав;
      • здійснювати військово-консалтингову діяльність на території "країни-агресора" (РФ).
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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини політики Новини України
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