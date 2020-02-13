Приватні армії потрібні для легалізації продажу зброї: думка експерта

Нещодавно нардепи зареєстрували законопроєкт про легалізацію приватних військових компаній в Україні. Проте бійці воюватимуть виключно за кордоном і не зможуть допомогти Україні боротися з Російською Федерацією. Ймовірно, цей проєкт потрібен для легалізації зброї.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

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Він розповів, що цей проєкт не досконалий і його потрібно ще переглядати. Експерт також вважає, що Кабмін залучений до продажі і до роззброєння Збройних сил України.

Це питання, скоріш за все, продажу стрілецької зброї. У фейсбуці ходить багато інформації, що Коломойський зареєстрував аж дві компанії стосовно продажу зброї,

– розповів Козій.

На думку Козія, з допомогою цього законопроєкту фактично легалізують скорочення того чи іншого підрозділу, а звільнену зброю можуть просто продавати.

Що відомо про закопроєкт про приватні військові компанії?Законопроєкт №3005 "Про військово-консалтингову діяльність" від 04 лютого 2020 передбачає легалізацію в Україні приватних військових компаній. Документ зареєструвала народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.



При цьому діяльність таких компаній передбачена тільки за межами України. Згідно з проєктом закону компаніям дозволять зберігати в Україні зброю, військову продукцію, ввозити і експортувати її з країни.

Документом заборонено: