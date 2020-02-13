Солдати удачі: навіщо в Україні хочуть створити приватні армії

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний легалізувати приватні військові компанії. Проте воюватимуть вони виключно за кордоном і не зможуть допомогти Україні відбитися від Росії. Чи потрібні нам такі армії – читайте далі.

Народні депутати подали в парламент законопроєкт, який передбачає створення приватних армій – воїнів, що не належатимуть владі.

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Проте, якщо обранці ухвалять законопроєкт, то українські "солдати вдачі" не зможуть захистити нас від Росії.

Він забороняє:

приватним арміям працювати на боці країн, які держава визнала агресором;

застосовувати зброю на території України.

Питання добровольчих батальйонів

Експерти переконані, що у нас є багато людей з бойовим досвідом, які були б готові воювати. Тому що загроза російської агресії постійно буде високою і потрібні люди з подібною підготовкою. Також військові експерти зауважили, що закон про приватні армії міг би розв'язати питання добровольчих батальйонів, які й досі захищають Україну від російської агресії, але є нелегальними угрупуваннями.



Військові навчання українських солдатів

Закордонний досвід

"Солдати удачі" є в багатьох країнах світу. Наприклад, американська приватна військова компанія Academy надає послуги з охорони, повітряного перевезення, допомагає контролювати порядок в районах стихійного лиха у будь-якому куточку світу. Основні прибутки вона отримує від участі у військових конфліктах.



Кадри з тренувань приватної військової компанії Academy

У Раді аргументують подібне рішення неврегульованістю питання обігу зброї в Україні. Наразі цей законопроєкт обранці ще навіть не розглядали. У разі позитивного рішення депутатів він набере чинності з 1 січня 2021 року.

Хто такий "солдат удачі"? Слово пішло з англійської "soldier of fortune" – людина, яка працює солдатом для будь-якої країни чи групи за певну оплату; найманець.