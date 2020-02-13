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      Солдаты удачи: для чего в Украине хотят создать частные армии

      6 Читати новину українською
      В Украине хотят создать частные армии / Минобороны

      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, призванный легализовать частные военные компании. Однако воевать они будут исключительно за границей и не смогут помочь Украине отбиться от России. Нужны ли нам такие армии – читайте дальше.

      Народные депутаты подали в парламент законопроект, который предусматривает создание частных армий – солдат, которые не будут иметь отношения к государственным структурам..

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      Однако, если избранники примут законопроект, то украинские "солдаты удачи" не смогут защитить нас от России.

      Он запрещает:

      • частным армиям работать на стороне стран, которых государство признало агрессором;
      • применять оружие на территории Украины.

      Вопрос добровольческих батальонов

      Эксперты убеждены, что у нас есть много людей с боевым опытом, которые были бы готовы воевать. Потому что угроза российской агрессии постоянно будет высокой и нужны люди с подобной подготовкой. Также военные эксперты отметили, что закон о частных армиях мог бы решить вопрос добровольческих батальонов, которые до сих пор защищают Украину от российской агрессии, но являются нелегальными группировками.

      навчання рівненщинаВоенные учения украинских солдат

      Зарубежный опыт

      "Солдаты удачи" есть во многих странах мира. Например, американская частная военная компания Academy предоставляет услуги по охране, воздушной перевозке, помогает контролировать порядок в районах стихийного бедствия в любой точке мира. Основные доходы он получает от участия в военных конфликтах.

      соладти удачі
      Кадры из тренировок частной военной компании Academy

      В Раде аргументируют подобное решение неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине. Сейчас этот законопроект избранники еще даже не рассматривали. В случае положительного решения депутатов он вступит в силу с 1 января 2021 года.

      Кто такой "солдат удачи"?
      Выражение пошло от английского "soldier of fortune" – человек, который работает солдатом для любой страны или группы за определенную оплату; наемник.

       

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Оружие Верховный суд Украины
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