Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Глава государства отметил, что 4 июля был долгий и очень важный день внешнеполитической активности Украины.

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Зеленский озвучил важные нюансы восстановления Украины

Президент рассказал, что 4 июля состоялось открытие конференции в Лугано в Швейцарии. Ее посвятили восстановлению Украины.

Сразу хочу отметить, что когда говорят о восстановлении, часто некорректно расставляют акценты. Это же не только о том что должны сделать после нашей победы или в последующие годы, но и то, что нужно делать уже прямо сейчас,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинские силы освободили от российских оккупантов более тысячи населенных пунктов. К этому списку еженедельно добавляются новые.

"Сейчас, например, – на юге нашего государства. Все они подверглись масштабным разрушениям. А еще это означает потребность в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, на возврат медицины и социальных услуг, на восстановление нормальной экономической жизни", – отметил глава государства.

По словам президента, в освобожденных районах есть десятки тысяч разрушенных домов. Кроме этого, нужно готовить школы и университеты на всей свободной территории Украины к новому учебному году в новых условиях постоянной угрозы, в частности вражеских ракетных ударов.

"Надо уже готовиться к зиме и сделать все, чтобы мы прошли эту зиму спокойно с точки зрения энергетики несмотря на любые угрозы, которые создает ежедневно Россия", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что значительная часть украинской экономики – уничтожена боевыми действиями и российскими ударами. Сейчас тысячи предприятий не работают.

"А это означает высокую потребность в рабочих местах, в обеспечении социальных выплат несмотря на снижение налоговых поступлений", – пояснил Зеленский.

Президент подытожил, что именно поэтому восстановление нашего государства – это не только о том что нужно сделать после победы, но и о том что надо делать сейчас. И это должно происходить вместе с партнерами нашего государства – со всем демократическим миром.

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