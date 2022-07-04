Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Глава держави зазначив, що 4 липня був довгий і дуже важливий день зовнішньополітичної активності України.

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Зеленський озвучив важливі нюанси відбудови України

Президент розповів, що 4 липня відбулося відкриття конференції в Лугано у Швейцарії. Її присвятили відбудові України.

Одразу хочу зазначити, що коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що українські сили звільнили від російських окупантів понад тисячу населених пунктів. До цього списку щотижня додаються нові.

"Зараз, наприклад, – на півдні нашої держави. Всі вони зазнали масштабних руйнувань. А ще це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, на повернення медицини й соціальних послуг, на відновлення нормального економічного життя", – зауважив глава держави.

За словами президента, у звільнених районах є десятки тисяч зруйнованих будинків. Окрім цього, потрібно готувати школи та університети на всій вільній території України до нового навчального року в нових умовах постійної загрози, зокрема ворожих ракетних ударів.

"Треба вже готуватися до зими й зробити все, щоб ми пройшли цю зиму спокійно з погляду енергетики попри будь-які загрози, які створює щоденно Росія", – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що значна частина української економіки – знищена бойовими діями та російськими ударами. Наразі тисячі підприємств не працюють.

"А це означає високу потребу в робочих місцях, у забезпеченні соціальних виплат попри зниження податкових надходжень", – пояснив Зеленський.

Президент підсумував, що саме тому відбудова нашої держави – це не лише про те, що треба зробити після перемоги, але й про те, що треба робити зараз. І все слід робити разом із партнерами нашої держави – з усім демократичним світом.

Варто подивитися – вечірнє звернення Володимира Зеленського за 4 липня: відео