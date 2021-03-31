Министр здравоохранения Максим Степанов в 2020 году заработал на должности 497 тысяч гривен. Однако, кроме этого, в своей декларации чиновник указал несколько машин, квартиру, ювелирные украшения и значительные сбережения на банковских счетах.

Степанов имеет квартиру в Киеве, площадью 340 квадратных метров. Его жена Наталья владеет паркоместом в столице. Также в собственности Степановых есть корпоративные права и они являются конечными бенефициарами ряда компаний.

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Машины

Land Rover Range Rover 2014 года выпуска и Lexus LX470 2005 года принадлежат Степанову. Он купил их еще в 2005 и 2015 годах.

Еще 2 авто Lexus GX460 и Lexus LX450 2013 – 2016 годов выпуска принадлежат его жене. Степанова стала их владелицей в 2014 и 2017 годах.

Доходы Степановых

Кроме зарплаты в Минздраве, Степанов получил 141 667 гривен и 86 434 гривны как проценты по банковским вкладам в "Ощадбанке".

Жена Степанова указала, что основной доход в 2020 году получила от предпринимательской деятельности. Прибыль составила 988 840 гривен. Также женщина получила более 226 и 65 тысяч гривен зарплаты в Институте нефрологии НАМНУ. Кроме этого, Наталья имела более 550 тысяч гривен процентов из "Ощадбанка" и более 100 тысяч гривен из "Приватбанка".

Счета министра

Степанов имеет наличными 11 300 евро и 160 тысяч гривен. На счетах в "Ощадбанке" держит 429 079 гривен, 610 000 и 52 048 долларов .

. Наталья Степанова хранит наличными 27 300 долларов. На ее счетах в "Приватбанке" размещено несколько сумм, которые вместе составляют более 1,3 миллиона гривен. В "Ощадбанке" жена министра держит более 500 тысяч гривен и 231 620 долларов.

Ювелирка

Супруги Степановых задекларировали многочисленные ювелирные изделия, а также часы и несколько картин. Например, Степанов имеет 3 часов марки Rolex, Breguet и Piaget. Его жена владеет 4 часами, несколькими пальто и драгоценными кольцами. Кстати, стоимость одного из них составляет более полумиллиона гривен.